  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +17
Пловдив: +11 / +12
Варна: +11 / +14
Сандански: +9 / +13
Русе: +8 / +10
Добрич: +9 / +11
Видин: +8 / +8
Плевен: +9 / +10
Велико Търново: +8 / +10
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +11 / +11

Първи сняг се очаква по планинските пътища в Западна България

  • Сподели в:
  • Viber
Първи сняг се очаква по планинските пътища в Западна България
A A+ A++ A

Октомври започва с осезаем полъх на зимата. Ще вали обилен дъжд, а с понижението на температурите в четвъртък и петък по планинските пътища в Западна България ще се поздравим с първия сняг за сезона.

По планинските пътища и проходи в западната половина на страната в периода 2-3 октомври ще вали сняг в районите над 1200-1300 метра. Зоната на снеговалежа обхваща високата част на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян, според информация на НИМХ.

Засегнати проходи и пътища

Проходи като "Петрохан", "Беклемето", "Предела", "Превала", "Пампорово" и "Рожен" с голяма вероятност ще са заснежени. Ранните снеговалежи често са временно интензивни, но нетрайни. По-топлата земна повърхност и положителните дневни температури са причина за бързо топене.

Въпреки това подобно явление в преходен сезон може да внесе истински хаос по пътищата. Дори при няколко капки дъжд войната по пътищата се разгаря с десетки катастрофи. През октомври все още автомобилите масово са с гуми, предназначени за топлите дни.

Опасно шофиране

Шофирането при дори незначителна мокра снежна покривка е опасно. Препоръчително е фирмите за снегопочистване да са нащрек в този динамичен период. Необходимо е пътищата да бъдат обработвани срещу заснежаване и заледяване предварително и по време на валежа. Някои фирми обаче подценяват обстоятелствата за сметка на безопасността на пътуващите.

Подценяване на обстановката има и от страна на шофьорите. Без гуми, съобразени със зимни условия, е по-добре пътуването към планински и предпланински райони да се отложи с ден-два.

#зима

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?