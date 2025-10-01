Китайската сонда Тиануен-2 засне „селфи“ със Земята

Китайската национална космическа администрация (CNSA) представи в сряда впечатляваща снимка на сондата Тиануен-2 заедно със Земята, заснета по време на нейното пътуване в дълбокия космос.

Новото изображение, получено от камера, монтирана на роботизираната ръка на сондата, показва червеното знаме с пет звезди на Китай и бялата капсула на фона на далечната синя планета Земя.

Според CNSA, в момента Тиануен-2 се намира на приблизително 43 милиона километра от Земята и 45 милиона километра от астероида 2016HO3. Сондата успешно е преминала серия от тестове на орбита, включително разгръщане на уреди за събиране на проби и самопроверка на електронните системи. Всички системи функционират нормално, а инструментите на борда вече започнаха да събират ценни научни данни за космическата среда.

Китай стартира първата си мисия за връщане на проби от астероид, Тиануен-2, на 29 май, с цел да се изследва формирането и еволюцията на астероидите и ранната слънчева система.

Мисията има за цел да постигне множество цели през десетгодишната експедиция: събиране на проби от близкия до Земята астероид 2016HO3 и изследване на кометата от главния пояс 311P, която се намира по-далече от Земята, отколкото Марс.