Бюджетен спор блокира САЩ: федералните служби спират работа

Федералното правителство на САЩ официално спира работа след полунощ в сряда, след като законодателите и президентът Доналд Тръмп не успяха да преодолеят бюджетен блокаж, основно свързан с исканията на демократите за финансиране на здравеопазването. Работата в множество федерални департаменти и агенции беше прекъсната в 12:01 ч. местно време, засегнати са стотици хиляди служители. Това е първото затваряне от 35-дневния рекорд през 2019 г.

Долната камара на Конгреса вече бе приела краткосрочно финансиране, но Сенатът не успя да го одобри. Почти всички сенатори демократи се противопоставиха на седемседмичната временна мярка, настоявайки за възстановяване на стотици милиарди долари за здравеопазване, особено за нискодоходните американци по Закона за достъпно здравеопазване. Преговорите бяха напрегнати, а последният опит в Белия дом в понеделник не доведе до напредък.

Президентът Тръмп обвини демократите за кризата, предупреждавайки, че спирането ще наложи съкращения в публичния сектор и социалните програми. „Ще уволним много хора… те ще са демократи“, заяви той, добавяйки, че паузата ще позволи премахване на програми, които той смята за ненужни. Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис отговори, обвинявайки Тръмп и републиканците, че умишлено вкарват страната в блокаж заради отказа им да защитят финансирането на здравеопазването.

Конгресът на САЩ редовно се сблъсква с крайни срокове за одобряване на бюджетни закони, но пълни спирания са рядкост. Демократите от малцинството се опитват да използват влиянието си осем месеца след втория мандат на Тръмп, който вече доведе до мащабни федерални реорганизации. Сред федералните служители има напрежение заради предишни големи съкращения, извършени под ръководството на Илон Мъск и неговото самопровъзгласено „Министерство за ефективност на правителството“ (DOGE).

Според правилата на Сената за приемане на бюджетен закон са необходими 60 гласа – с 7 повече от наличните на републиканците. Републиканците предложиха удължаване на текущото финансиране до края на ноември, докато текат преговори за дългосрочен план. Основни услуги като пощенска служба, военни операции, социално осигуряване и помощи за храна ще продължат, но до 750 000 федерални служители могат да бъдат временно освободени, като заплатите им ще бъдат забавени до края на спирането, според Конгресния бюджетен офис.

Исторически федералното правителство е било затваряно 21 пъти от 1976 г. насам, като повечето спирания са траели само няколко часа. Предишният рекорд беше на 22 декември 2018 г., когато демократите и Тръмп блокираха $5,7 милиарда за гранична стена. По време на това затваряне около 380 000 федерални служители бяха освободени временно, а други 420 000 продължиха да работят без заплащане.