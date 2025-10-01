Погребаха д-р Иса Али 45 дни след смъртта му

След 45-дневно забавяне тялото на д-р Иса Али – жертвата на тежката катастрофа с автобус от градския транспорт в София – беше погребано в мюсюлманската част на гробищния парк в столичния квартал „Орландовци“. Това съобщиха от Районното мюфтийство - София.

Трагичният инцидент се случи на 16 август тази година, когато лек автомобил се вряза в автобус по линия на градския транспорт в София. В резултат на удара загива д-р Али – дългогодишен лекар, живял в България почти четири десетилетия.



След смъртта му, поради липса на документи и близки в страната, тялото престоява в Съдебна медицина в продължение на 45 дни. Благодарение на усилията на представители на мюсюлманската общност и на Районното мюфтийство в София, процедурата по освобождаване на тялото беше завършена и погребението се състоя съгласно ислямските традиции.

Погребалната молитва – дженазе намаз – бе водена от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед Ходжа. На церемонията присъстваха роднини, приятели, колеги и членове на мюсюлманската общност в столицата.

Кой беше д-р Иса Али?

Д-р Али е роден в Сирия, но пристига в България като млад студент по медицина. Завършва образованието си тук и специализира гинекология. През годините работи активно в сферата на здравеопазването, като е известен и със социалната си дейност – помагал е на бежанци и социално уязвими хора, предоставяйки им жилища на достъпни цени и медицински грижи.



Въпреки дългогодишния си принос към българското общество, д-р Али прекарва последните години от живота си при крайно тежки условия. След отнемането на разрешението му за пребиваване, той остава без постоянни документи и без право на работа. Молбата му за международна закрила е била отхвърлена.

По данни на хора, близки до него, д-р Али е отказал да сътрудничи на служби, което е утежнило допълнително процедурата по възстановяване на законния му статут. Загубил е и единственото си жилище. Въпреки това остава отдаден на каузата да помага на нуждаещи се, като живее скромно и следва личните си принципи до края.