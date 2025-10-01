Кога ще бъде пуснат автобус 220, който ще свързва източните и южните квартали на София?

Нова рингова линия се очаква вече от година да тръгне по бул. "Тодор Каблешков" и да свързва източните и южните квартали.Автобус 220 трябва да движи на всеки 12-15 минути в пиковите часове между "Левски-Г" и Метростанция "Мизия" в кв. "Овча купел".С новата линия ще се осигурява бърза връзка между кварталите "Сухата река", "Слатина", "Хладилника", "Манастирски ливади", "Борово" и други. Всъщност, за новата линия има информация още от есента на 2024 година, но тя все още не е в експлоатация.Защо това е така - ще чуем няколко гледни точки.



Първата е на Андрей Зографски от Спаси София, който е и зам.-председател на ПК по транспорт и пътна безопасност. Той посочи, че тази рингова линия в източната и южната част на града е ключова, защото прави връзка между съседни квартали, между които в момента няма такава. Тя е с много транспортни възли – с няколко метростанции и ключови трамвайни линии и ще бъде изключително търсена и удобна за хората, които ще я ползват.

По думите му, въпреки че линията бе гласувана единодушно в Общинския съвет, през 2024 година, все още няма заповед от кмета Васил Терзиев за нейното въвеждане.



В отговор на запитване на БНР-Радио София столичният кмет Васил Терзиев изпрати писмено становище, в което се казва:

"Състоянието на "Столичен автотранспорт" е резултат от дългогодишни управленски решения и натрупани финансови проблеми, които днес поставят под риск редовността и качеството на обществения транспорт в София. Отговорността за тези проблеми се носи както от предходните ръководства на дружеството и взетите от тях решения, така и от мнозинствата в Столичния общински съвет, които години наред са одобрявали бюджетни и договорни политики, довели до сегашния недостиг на ресурс. Настоящото ръководство на Столичната община вече работи за оздравяване на дружеството и въвеждане на по-строга отчетност и прозрачност, така че подобни ситуации да не блокират развитието на градския транспорт.

"Становище по темата изрази и Иван Николов, ръководител на дирекция "Транспорт" в Столичната община. Той обясни защо линия 220 още не е въведена в експлоатация, дали и кога се очаква да се случи това.

След дискусията по темата за очакваната рингова линия 220, която ще свърже североизточната с южна и югозападна София, ще обслужва 17 квартала и ще прави връзка с 11 трамвайни линии и 4 метростанции, в която чухме няколко гледни точки - на Андрей Зографски от "Спаси София" и Иван Николов от дирекция Транспорт в Столичната община, както и позицията на кмета Терзиев, чуйте продължението на разговора на Мария Илиева с Андрей Зографски по други транспортни теми, които включват информация за нови нископодови трамваи, част от които да обслужват линии 20 и 22, напредването и финализирането на третата линия на софийското метро под бул. "Владимир Вазов", както и буферните паркинги по трасето.