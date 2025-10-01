Октоберфест временно прекъснат заради бомбена заплаха в Мюнхен

Властите в Мюнхен блокираха улиците около фестивала Октоберфест поне до 17:00 ч. местно време в сряда, след като бе получена информация за бомба, свързана с пожар и експлозия в северната част на града. Пожарът, по данни на полицията, е възникнал във връзка със семейна вражда и е отнел живота на един човек, а друг е ранен. В сградата бяха открити взривни устройства, което наложи изпращането на специализирани екипи за обезопасяване на мястото и проверка на фестивалната зона за допълнителни заплахи.

Властите разследват възможни връзки между инцидента в къщата и фестивалната площадка Theresienwiese, макар че към момента няма потвърдено непосредствено опасност за цивилното население. Пожарникари и полицаи реагираха рано в сряда на съобщения за пожар, придружен от силни експлозии. Докато един човек е критично ранен и по-късно починал, друг остава в неизвестност, но не се счита за заплаха.

Във връзка с инцидента се разследва и възможна връзка с екстремистки групи. В публикация в Indymedia.org бе поета отговорност за палежи и нападения под мотото „антифа означава атака“, като са запалени няколко луксозни автомобила и са извършени целеви нападения в северната част на Мюнхен.

Междувременно на национално ниво канцлерът Фридрих Мерц определи коалицията между консерватори и социалдемократи като стабилна след първото си министерско събиране в северен Берлин. Мерц подчерта ангажимента на правителството за справяне с икономическите предизвикателства, възстановяване на конкурентоспособността на Германия и контрол върху федералните инвестиционни програми. Финансовият министър Ларс Клингбайл оцени двудневното събиране като продуктивно, с приоритети като иновации, растеж и сигурност на работните места.

Срещата представи и програма за модернизация, насочена към намаляване на бюрокрацията и разширяване на дигиталните услуги. Кабинетът одобри около 80 мерки за подобряване на ефективността, достъпа на гражданите и цифровите платформи. Сред тях са намаляване на бюрократичните разходи с около 16 милиарда евро, съкращаване на федералния персонал с 8%, въвеждане на централен онлайн портал за регистрация на автомобили и създаване на дигитална система за отчитане на излишната бюрокрация. Дигиталният министър Карстен Вилдбергер подчерта, че проектите ще се изпълняват постепенно и ще формират основата за целия законодателен мандат.