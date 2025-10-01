Wolt продължава разширяването си - вече работи и в Плевен

Wolt, водещата платформа за доставки, вече е достъпна и в Плевен. След като се утвърди в София, Пловдив и само преди няколко седмици стартира във Варна, Wolt предприема следващата стъпка за разширяването си в страната. За жителите и гостите на Плевен това означава, че всичко, от което се нуждаят в ежедневието си – храна, закуски, напитки, хранителни продукти, стоки за домакинството, цветя, храна за домашни любимци и много други – ще бъде доставено бързо, с внимание към качеството и лично отношение, които са запазената марка на Wolt.

От старта си в България през юни 2025 г. Wolt вече си партнира със стотици търговци – от международни марки до местни фаворити. С добавянето на Плевен платформата разширява обхвата си в град, известен със своята история, култура и ангажирана, жизнена общност. Така клиентите вече могат да поръчват от McDonald's, пицария Наполи, Greco & Pizza Station, Resto Momento, Sasso Pizza & Pasta, Ninja Sushi и много други.

„Да доведем Wolt в Плевен е още една важна стъпка – тя показва, че удобството не трябва да бъде ограничено само до най-големите градове,“ казва Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България, който лично направи първата доставка в Плевен. „Нашата мисия е ясна: да внесем лекота, радост и удобство в ежедневието, да помогнем на малките и средни бизнеси да растат с дигитални инструменти и да предложим на куриерските ни партньори гъвкавост. Плевен е идеалното място да покажем, че тази визия е именно това, което се очаква и цени, което печели доверие.“

Доставките в Плевен ще бъдат достъпни всеки ден от 09:00 до 23:00 ч. Клиентите могат да поръчват до дома си, офиса или дори до любимата си пейка в парка, като се възползват от функции като групова поръчка – лесно решение за споделени поръчки между семейства, приятели и колеги; комбинирана поръчка – от повече от един обект; или предварително заявена доставка.

Новите потребители ще получат ексклузивна 30% отстъпка за първите три поръчки, както и 30 дни безплатна доставка. Плащанията могат да се извършват с карта или в брой при доставка. Приложението Wolt е достъпно за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта.



