Само за мързеливи домакини: Как се приготвя смес за палачинки в бутилка

Ако сте от тези хора, които обичат вкусни палачинки, но мразят бъркането на сместа и измиването на купите, имаме чудесно решение – смес за палачинки в бутилка ! Това е лесен, бърз и забавен начин да приготвите закуска или десерт без излишни усилия.

Какво ще ви трябва:

1 чаша брашно

1 супена лъжица захар

Щипка сол

1 чаша мляко

1 яйце

1 супена лъжица разтопено масло или олио

Пластмасова или стъклена бутилка с капак (500 мл – 1 л)

Стъпки за приготвяне:

Сухи съставки в бутилката: Добавете брашното, захарта и солта.

Течни съставки: Изсипете млякото, яйцето и разтопеното масло в бутилката.

Разклащане: Затворете капака и разклатете енергично около 30 секунди. Смесът трябва да стане гладка и без бучки.

Печене: Загрейте тиган на средна температура и леко го намажете с масло. Изсипете палатинка направо от бутилката.

Хакове и съвети:

Без бучки: Ако сместа не се разбърква добре, оставете я за 5 минути, след което разклатете отново.

Регулирайте гъстотата: За по-тънки палачинки добавете малко мляко, за по-дебели – малко брашно.

Ароматизиране: Добавете ванилия, какао или канела директно в бутилката за разнообразие.

Съхранение: Можете да приготвите сместа за 2–3 дни предварително в хладилника – просто разклатете преди печене.

Мини палачинки за децата: Използвайте малка бутилка или шише с по-малък отвор, за да правите забавни мини палачинки.

Този метод е идеален за бърза закуска , семейни уикенди или за моментите, когато просто нямате настроение да чистите купи. Мързелът никога не е бил толкова вкусен!