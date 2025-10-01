Само за мързеливи домакини: Как се приготвя смес за палачинки в бутилка
Ако сте от тези хора, които обичат вкусни палачинки, но мразят бъркането на сместа и измиването на купите, имаме чудесно решение – смес за палачинки в бутилка ! Това е лесен, бърз и забавен начин да приготвите закуска или десерт без излишни усилия.
Какво ще ви трябва:
1 чаша брашно
1 супена лъжица захар
Щипка сол
1 чаша мляко
1 яйце
1 супена лъжица разтопено масло или олио
Пластмасова или стъклена бутилка с капак (500 мл – 1 л)
Стъпки за приготвяне:
Сухи съставки в бутилката: Добавете брашното, захарта и солта.
Течни съставки: Изсипете млякото, яйцето и разтопеното масло в бутилката.
Разклащане: Затворете капака и разклатете енергично около 30 секунди. Смесът трябва да стане гладка и без бучки.
Печене: Загрейте тиган на средна температура и леко го намажете с масло. Изсипете палатинка направо от бутилката.
Хакове и съвети:
Без бучки: Ако сместа не се разбърква добре, оставете я за 5 минути, след което разклатете отново.
Регулирайте гъстотата: За по-тънки палачинки добавете малко мляко, за по-дебели – малко брашно.
Ароматизиране: Добавете ванилия, какао или канела директно в бутилката за разнообразие.
Съхранение: Можете да приготвите сместа за 2–3 дни предварително в хладилника – просто разклатете преди печене.
Мини палачинки за децата: Използвайте малка бутилка или шише с по-малък отвор, за да правите забавни мини палачинки.
Този метод е идеален за бърза закуска , семейни уикенди или за моментите, когато просто нямате настроение да чистите купи. Мързелът никога не е бил толкова вкусен!