Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол

Депутатите на крака за световните вицешампиони по волейбол
Депутатите посрещнаха световните вицешампиони по волейбол в пленарната зала в Народното събрание. Те станаха на крака и дълго ги аплодираха.

"Позволете ми да поздравя националния отбор по волейбол, който завоюва едно от най-престижните места в света, за нас те са шампиони, да им пожелаем догодина златото да бъде в София, благодарим им за радостта", каза председателят на НС Наталия Киселова.

По-рано президентът Румен Радев удостои с почетни плакети националите ни по волейбол, треньорския щаб и Българската федерация по волейбол. Това стана на церемония в Гербовата зала на "Дондуков" 2

