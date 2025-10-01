Топ 3 вкусни есенни рецепти с тиквички – бързи, уютни и ароматни

Есента е сезон на топлината у дома, ароматите на печено и уютните вечери със семейство или приятели. Докато тиквата често е на фокус, не бива да подценяваме и нейния зелен братовчед – тиквичката. Лека, полезна и универсална, тя може да се превърне в истински кулинарен герой на трапезата. Ето три лесни и бързи рецепти, които ще внесат есенна топлина в кухнята ти.

Крем супа от тиквички с кашкавал

Защо е специална? Топла, нежна и кремообразна, тази супа е идеална за хладните вечери.

Необходими продукти:

2 средни тиквички

1 морков

1 малък картоф

1 глава лук

1 с.л. зехтин или масло

50 г кашкавал (настърган)

сол, черен пипер, щипка индийско орехче

Приготвяне:

Нарежи зеленчуците и ги свари в подсолена вода до омекване.

Пасирай всичко заедно със зехтина/маслото.

Добави кашкавала и разбъркай, докато се разтопи.

Поднеси с домашни крутони.

Пълнени тиквички „есенна фантазия“

Защо е специална? Ароматът на печените тиквички, съчетан с топъл пълнеж от ориз и зеленчуци, носи уют и домашен вкус.

Необходими продукти:

3 средни тиквички

1 чаша ориз

1 малка глава лук

1 морков

½ чаша гъби

2 с.л. доматено пюре

подправки: сол, черен пипер, чубрица, магданоз

Приготвяне:

Разрежи тиквичките на половина и издълбай вътрешността.

Приготви пълнеж: задуши лука, моркова и гъбите, добави ориза и доматеното пюре.

Напълни лодките от тиквички и печи 30 минути на 180°С.

Сервирай със свежа салата или кисело мляко.

Солен кекс с тиквички и сирене

Защо е специална? Лесен за приготвяне, ароматен и пухкав, този кекс е идеален за следобедно похапване или закуска.

Необходими продукти:

2 тиквички (настъргани и добре изцедени)

3 яйца

100 мл олио или зехтин

200 г брашно

1 бакпулвер

150 г сирене (натрошено)

копър или магданоз

Приготвяне:

Разбий яйцата със зехтина, добави брашното и бакпулвера.

Смеси настърганите тиквички и сиренето.

Подправи с копър или магданоз и изсипи в намазнена форма.

Печи 40 минути на 180°С до златиста коричка.

✨ Съвет: Поднеси тези ястия с чаша топъл чай или вино, свещи на масата и мека музика – и есента ще се почувства още по-уютна.