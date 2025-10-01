Топ 3 вкусни есенни рецепти с тиквички – бързи, уютни и ароматни
Есента е сезон на топлината у дома, ароматите на печено и уютните вечери със семейство или приятели. Докато тиквата често е на фокус, не бива да подценяваме и нейния зелен братовчед – тиквичката. Лека, полезна и универсална, тя може да се превърне в истински кулинарен герой на трапезата. Ето три лесни и бързи рецепти, които ще внесат есенна топлина в кухнята ти.
Крем супа от тиквички с кашкавал
Защо е специална? Топла, нежна и кремообразна, тази супа е идеална за хладните вечери.
Необходими продукти:
2 средни тиквички
1 морков
1 малък картоф
1 глава лук
1 с.л. зехтин или масло
50 г кашкавал (настърган)
сол, черен пипер, щипка индийско орехче
Приготвяне:
Нарежи зеленчуците и ги свари в подсолена вода до омекване.
Пасирай всичко заедно със зехтина/маслото.
Добави кашкавала и разбъркай, докато се разтопи.
Поднеси с домашни крутони.
Пълнени тиквички „есенна фантазия“
Защо е специална? Ароматът на печените тиквички, съчетан с топъл пълнеж от ориз и зеленчуци, носи уют и домашен вкус.
Необходими продукти:
3 средни тиквички
1 чаша ориз
1 малка глава лук
1 морков
½ чаша гъби
2 с.л. доматено пюре
подправки: сол, черен пипер, чубрица, магданоз
Приготвяне:
Разрежи тиквичките на половина и издълбай вътрешността.
Приготви пълнеж: задуши лука, моркова и гъбите, добави ориза и доматеното пюре.
Напълни лодките от тиквички и печи 30 минути на 180°С.
Сервирай със свежа салата или кисело мляко.
Солен кекс с тиквички и сирене
Защо е специална? Лесен за приготвяне, ароматен и пухкав, този кекс е идеален за следобедно похапване или закуска.
Необходими продукти:
2 тиквички (настъргани и добре изцедени)
3 яйца
100 мл олио или зехтин
200 г брашно
1 бакпулвер
150 г сирене (натрошено)
копър или магданоз
Приготвяне:
Разбий яйцата със зехтина, добави брашното и бакпулвера.
Смеси настърганите тиквички и сиренето.
Подправи с копър или магданоз и изсипи в намазнена форма.
Печи 40 минути на 180°С до златиста коричка.
✨ Съвет: Поднеси тези ястия с чаша топъл чай или вино, свещи на масата и мека музика – и есента ще се почувства още по-уютна.
