Спасители се сбогуваха с морето за тази година

С огромен надпис "Край 25" спасителите на плаж "Атлиман" в Китен си взеха довиждане с морето, видя Plovdiv24.bg. 30 септември бе последният работен ден за малкото останали спасители, работещи по Южното и Северното ни Черноморие.

Спасители и медицински екипи дежурят до 30 септември съгласно Наредбата за водно-спасителната дейност. Дотогава са запазени наблюдателните вишки, плаващите обозначителни знаци, информационните табели и дървените пътеки на пясъка.