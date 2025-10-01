Спасители се сбогуваха с морето за тази година
С огромен надпис "Край 25" спасителите на плаж "Атлиман" в Китен си взеха довиждане с морето, видя Plovdiv24.bg. 30 септември бе последният работен ден за малкото останали спасители, работещи по Южното и Северното ни Черноморие.
Спасители и медицински екипи дежурят до 30 септември съгласно Наредбата за водно-спасителната дейност. Дотогава са запазени наблюдателните вишки, плаващите обозначителни знаци, информационните табели и дървените пътеки на пясъка.
