  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +18
Пловдив: +18 / +19
Варна: +10 / +19
Сандански: +15 / +18
Русе: +7 / +16
Добрич: +7 / +15
Видин: +12 / +17
Плевен: +12 / +19
Велико Търново: +10 / +18
Смолян: +8 / +11
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +13 / +18

Спасители се сбогуваха с морето за тази година

  • Сподели в:
  • Viber
Спасители се сбогуваха с морето за тази година
A A+ A++ A

С огромен надпис "Край 25" спасителите на плаж "Атлиман" в Китен си взеха довиждане с морето, видя Plovdiv24.bg. 30 септември бе последният работен ден за малкото останали спасители, работещи по Южното и Северното ни Черноморие.

Спасители и медицински екипи дежурят до 30 септември съгласно Наредбата за водно-спасителната дейност. Дотогава са запазени наблюдателните вишки, плаващите обозначителни знаци, информационните табели и дървените пътеки на пясъка.

#туризъм

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?