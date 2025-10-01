Възстановиха лиценза на Българска федерация по шахмат 2022

Българска федерация по шахмат 2022 вече е с възстановен лиценз от спортното министерство. Това съобщиха те с официално становище, което Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса.

Уважаеми колеги,

С огромен респект искаме да ви уведомим, че Министерството на младежта и спорта – в изпълнение на задължителните указания на Върховния административен съд, разгледа документите наново и след отстраняване на допуснатата единствена нередовност отново взе решение да предостави спортен лиценз за спорта "шахмат“ на "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022“, като кандидатът с най-добри показатели в лицензионната процедура!

Екипът ни продължава работа по провеждането на Държавния спортен календар за 2025 г.

Всички планирани до края на годината турнири ще бъдат организирани.

Работата по подписания меморандум продължава без промяна.

Изразяваме искрена благодарност към всички наши членове за подкрепата и за това, че останахте до нас в този труден момент!

Продължаваме заедно напред - Gens una sumus!