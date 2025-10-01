Предложение: КАТ, ТОЛ и ИААА да станат единен контролен орган

За обединение на КАТ, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Национално тол управление в единен орган за контрол по пътищата, се обви в кулоарите на парламента председателят на транспортната комисия Кирил Добрев ( „БСП-Обединена левица“).

По-рано пред журналисти в Народното събрание председателите на ГЕРБ-СДС и на „ДПС-Ново начало“ – Бойко Борисов и Делян Пеевски, поискаха закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ след случая с рекета на нейни служители над шофьори, превозващи техника за концерта на британската звезда Роби Уилямс в София.

Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ДАИ

Да ги закриваме направо, заяви в кулоарите на парламента и Делян Пеевски, подкрепяйки Борисов. "Ще го помислим, в МВР ли, къде да се прехвърлят", добави той.

Идеята не е нова, тя е обсъждана и с премиера, и с министъра на транспорта, посочи председателят на комисията по транспорт. По думите на Кирил Добрев не е нормално товарен автомобил да бъде спиран от три или четири органа.

Както обединихме общинските камери с тези на КАТ и глобите са само от КАТ, така е и добре да имаме единен орган за контрол по пътищата, подчерта той. Очаквам концепцията на Министерския съвет, която да бъде разгледана от транспортната комисия, посочи депутатът.

Кирил Добрев обясни, че този единен орган трябва да обединява КАТ, "Автомобилната инспекция" и ТОЛ.

Днес камерите на общините, на КАТ и ТОЛ издават един фиш – по същия начин КАТ, "Автомобилната инспекция" и ТОЛ могат да бъдат обединени в едно и да има една глоба, допълни председателят на транспортната комисия.