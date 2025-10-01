Огромен скандал със слънцезащитни продукти в Австралия

Скандал, свързан със слънцезащитни продукти, разтърси Австралия.

До момента 18 продукта са изтеглени от рафтовете в страната, която е световен лидер по болни от рак на кожата, поради опасения за безопасността им.

Анализ, проведен през юни от група за защита на потребителите, установява, че няколко популярни и скъпи слънцезащитни продукта не осигуряват защитата, обявена от производителите им.

Един от продуктите, Lean Screen Skinscreen на Ultra Violette, е трябвало да предлага слънцезащитен фактор (SPF) 50+, но вместо това е показал резултат от едва SPF 4 и е бил доброволно изтеглен през август.

Разследване на регулаторния орган за лекарствата вече е отправило предупреждение за още около 20 слънцезащитни продукта от други марки, които споделят същата основна формула, и е изразило „сериозни притеснения“ относно една от лабораториите за тестване.

„Предварителните тестове показват, че е малко вероятно тази основна формула да има SPF по-висок от 21“, заяви Администрацията за терапевтични стоки (TGA) в свое изявление, добавяйки, че за някои от продуктите SPF рейтингът може да е дори едва четири.

От 21-те посочени продукта, осем са били изтеглени или производството им е напълно спряно. Продажбата на други 10 продукта е временно спряна, а още два са в процес на преразглеждане. Един от продуктите, посочени от TGA, се произвежда в Австралия, но не се продава в страната.

Австралия има най-високия процент на рак на кожата в света – смята се, че двама от всеки трима австралийци ще претърпят поне една операция за отстраняване на кожен тумор през живота си – и има едни от най-строгите регулации за слънцезащитни продукти в световен мащаб.

Скандалът предизвика масова негативна реакция от страна на потребителите в страната, но експерти предупреждават, че той може да има и глобални последици. Проблеми са установени както в производството на някои слънцезащитни продукти, така и в надеждността на лабораторните тестове, използвани за доказване на техните SPF претенции, пише Би Би Си.