Димитър Кузманов победи в Испания бивш №97 в света

Димитър Кузманов победи в Испания бивш №97 в света
Пловдивчанинът Димитър Кузманов - Мико се класира за втория кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания), който е с награден фонд 145 250 евро.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" елиминира бившия №97 в света Кимер Копеянс (Белгия) със 7:6(3), 6:4. Срещата се игра в рамките на два дни, тъй като беше прекъсната заради стъмняване след края на първия сет.

Кузманов проби за 3:1 в първия сет, а след това сервира за спечелването му при 5:4. Мико имаше два сетбола при този резултат, но не се възползва и Копеянс върна брейка. Така се стигна до тайбрек. В него пловдивчанинът поведе с 5-1 точки, а след това триумфира със 7-3.

Във втората част Димитър Кузманов проби още в третия гейм и запази преднита си за крайното 6:4. С този успех той заработи 7 точки за световната ранглиста, а във втория кръг ще играе срещу германеца Том Генч.

#Испания

