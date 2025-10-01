  • Instagram
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно!

Има две теми с които правителството трябва да се справи - цените и водите. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на НС.


Попитан дали познава Таки, Борисов заяви, че никога не го е виждал. "Те твърдят много неща (бел.р. ДБ). Например за тях София не съществува, работил съм две години с 61 чужди общински съветници. Никой не ме е питал как съм работил, кметът прави мнозинството", обясни Борисов.


"Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Една част от дейността отива в КАТ, а другото - толсистемата. Претоварване, превишена скорост - толсистемата може да се справи, накрая седи един катаджия и ги отвежда да си платят глобите", обясни Борисов. "Иначе бодита да им сложите или комбинезони - все тая", отсече той.

