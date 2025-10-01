СНИМКИ Как изглеждаше Виктория Асенова преди да влезе в "Ергенът: Любов в Рая"

Виктория Асенова, която снощи направи своя дебют в новото риалити шоу "Ергенът: Любов в Рая", вече има зад гърба си едно участие в популярното предаване "Ергенът". Тогава тя се бореше за сърцето на главния герой - Алек. Но какво знаем за нея преди това? Нека разгледаме как е изглеждала Виктория Асенова преди да стане част от телевизионната сцена.

Виктория след „Ергенът“започна да прави ежедневни включвания на живо в популярната платформа TikTok, където тя взаимодейства с феновете си, споделя лични истории и моли за рози и подаръци, които и носят минимален финасов стимул, видя Novinite.bg.

По време на едно от своите включвания на живо Виктория сподели, че се приготвя да излезе на разходка с любимото си куче, Уиски. Докато се гримираше пред камерата, тя поддържаше непринуден и приятелски разговор с публиката си, отговаряйки на коментари и въпроси. Тази непринудена атмосфера позволи на феновете да видят по-интимна страна на Виктория, която е различна от образа й на екрана в „Ергенът“.

Виктория също използва тези включвания, за да информира своите последователи за плановете си да се премести в чужбина. Тя спомена, че все още не знае колко дълго ще остане в България.

Ергенката обсъди миналите си връзки, заявявайки, че нейните бивши партньори не са добри хора, тъй като вече не са част от живота й. Тя също така намекна, че зрителите ще разберат дали ще отпадне от „Ергенът“ тази вечер, като намекна, че може да бъде изправена пред елиминация. Феновете спекулираха относно потенциалните причини зад нейните отношения и очакваха с нетърпение да видят как ще се развият събитията в шоуто.

Виктория остана непоколебима и самоуверена, заявявайки, че не се срамува от себе си и насърчава своите фенове да направят същото. Въпреки че получи критика за външния си вид от последователи, тя запази позитивно отношение и призова хората да спрат да обиждат другите.

Стана ясно, че има намерение да си постави брекети, за да подобри усмивката си.

Участието в "Ергенът"

През последния сезон на "Ергенът", Виктория привлече вниманието на зрителите със своето естествено поведение и искрена личност. Въпреки че не успя да спечели сърцето на Алек, тя остави трайно впечатление у всички с пиперливия си характер и много скандали. Сега, когато отново се появява на екрана в "Ергенът: Любов в Рая", феновете очакват с нетърпение да видят как ще се развие нейната история.