  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +18
Пловдив: +18 / +19
Варна: +10 / +19
Сандански: +15 / +18
Русе: +7 / +16
Добрич: +7 / +15
Видин: +12 / +17
Плевен: +12 / +19
Велико Търново: +10 / +18
Смолян: +8 / +11
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +13 / +18

Обявиха кога ще започне изплащането на пенсиите за октомври

  • Сподели в:
  • Viber
Обявиха кога ще започне изплащането на пенсиите за октомври
A A+ A++ A

Изплащането на пенсиите през октомври т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник). Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г., съобщиха от НОИ.

На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

#втора пенсия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?