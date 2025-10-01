  • Instagram
Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг
Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора. В обръщение, публикувано на фейсбук страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомня, че всички пенсии са били увеличени с 8,6%.

"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", посочва Желязков.

Премиерът добавя, че днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред", допълва министър-председателят.

По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.

