Информационни срещи за въвеждането на еврото у нас ще се проведат в Правец, Бяла, Брезово, Никопол и Кочериново

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес (1 октомври) в Правец, Бяла (Русе), Брезово, Никопол и Кочериново.

Кампанията цели гражданите да бъдат информирани за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото по ясен, подробен и достоверен начин. Всички срещи днес се организират от Комисията за защита на потребителите, като началният час на всички събития е 11:00 часа.

Информационната среща в град Правец ще се проведе в Зала Правец, намираща се пл. "Тодор Живков“ № 6 (бивша поща).

Срещата с експертите на КЗП в град Бяла (Русе) ще се състои в зала в Общината на пл. "Екзарх Йосиф I” № 1.

Информационната среща в град Брезово ще се проведе в Център по биологично земеделие, намиращ се на ул. "Д-р Георги Странски" № 3.

Срещата относно въвеждането на еврото в град Никопол ще се проведе в Народното читалище в града, а тази в град Кочериново – в Народно читалите "Пробуда“, предава БТА.

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България започна в началото на септември. Изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в България влязоха в сила от 8 август тази година, като ще важат за срок от 12 месеца.

Събитията, които се провеждат в страната от началото на месец септември, се организират от Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националния осигурителен институт и други.