Любо Ганев: Накарахме българите да се чувстват горди
Много сме щастливи от постигнатото. Не само аз, но и момчетата бяха възхитени от посрещането. За пръв път изпитват такова нещо. Това заяви пред БНТ президентът на Българска федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев.
„Още във Филипините знаехме какво е настроението в България и се радвам, че зарадвахме българите и ги накарахме да се чувстват горди”, подчерта той
„Лидерът е отборът, ние играем като отбор. Няма как да ги разделяме”, категоричен е Ганев.
Още по темата:
- » Президентът прие Любо Ганев за 100-годишнината на родния волейбол
- » Любо Ганев даде началото на „Световният ден на предизвикателството”
- » Любо Ганев: Русе има шанс за домакинство на Световното 2018
Коментирай
Най-четено от Спорт
България е волейбол! Масово гледане на финала, вижте къде в страната08:05 28.09.2025 | Спорт
България е световен вицешампион! Волейболистите ни са истински герои!15:22 28.09.2025 | Спорт
Последно от Спорт