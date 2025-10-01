Любо Ганев: Накарахме българите да се чувстват горди

Много сме щастливи от постигнатото. Не само аз, но и момчетата бяха възхитени от посрещането. За пръв път изпитват такова нещо. Това заяви пред БНТ президентът на Българска федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев.

„Още във Филипините знаехме какво е настроението в България и се радвам, че зарадвахме българите и ги накарахме да се чувстват горди”, подчерта той

„Лидерът е отборът, ние играем като отбор. Няма как да ги разделяме”, категоричен е Ганев.