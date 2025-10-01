  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +18
Пловдив: +18 / +19
Варна: +10 / +19
Сандански: +15 / +18
Русе: +7 / +16
Добрич: +7 / +15
Видин: +12 / +17
Плевен: +12 / +19
Велико Търново: +10 / +18
Смолян: +8 / +11
Кюстендил: +10 / +16
Стара Загора: +13 / +18

Любо Ганев: Накарахме българите да се чувстват горди

  • Сподели в:
  • Viber
Любо Ганев: Накарахме българите да се чувстват горди
A A+ A++ A

Много сме щастливи от постигнатото. Не само аз, но и момчетата бяха възхитени от посрещането. За пръв път изпитват такова нещо. Това заяви пред БНТ президентът на Българска федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев.

„Още във Филипините знаехме какво е настроението в България и се радвам, че зарадвахме българите и ги накарахме да се чувстват горди”, подчерта той

„Лидерът е отборът, ние играем като отбор. Няма как да ги разделяме”, категоричен е Ганев.

#Любо Ганев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?