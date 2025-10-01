Зеленски: Запорожката АЕЦ е в „критично състояние“

Украинският президент Володимир Зеленски алармира за „критична“ ситуация в окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, която вече седем дни е изключена от украинската електропреносна мрежа – безпрецедентно дълъг период от началото на пълномащабната война. В обръщението си вечерта на 30 септември той подчерта, че това е най-дългото прекъсване на захранването досега.

По думите на Зеленски най-голямата атомна централа в Европа в момента работи единствено на дизелови генератори, които поддържат жизненоважните системи за безопасност, след като руските удари унищожиха външните електропроводи. Той акцентира, че нито централата, нито генераторите са проектирани да функционират в подобни условия толкова дълго, като вече един от резервните генератори е отказал.

Президентът обвини Русия, че умишлено възпрепятства ремонтните дейности чрез продължаващи обстрели в района на Енергодар – градът на река Днепър, където се намира централата, близо до фронтовата линия. Според него действията на Москва създават заплаха далеч отвъд границите на Украйна: „Нито един терорист в света не е дръзвал да прави с ядрена централа това, което Русия прави в момента.“ Зеленски заяви, че е възложил на правителството и дипломатите на Украйна спешно да поставят въпроса пред международните партньори.

Москва, която контролира централата от 2022 г., твърди, че осигурява аварийно захранване, обвинявайки Украйна за щетите по електропреносната мрежа. Въпреки че и шестте реактора са спрени още от началото на руската окупация, централата продължава да се нуждае от електричество, за да поддържа охлаждането им и да предотврати евентуална ядрена катастрофа.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) също изрази тревога. Генералният ѝ директор Рафаел Гроси потвърди, че агенцията поддържа постоянен контакт и с двете страни с надеждата връзката да бъде възстановена. Той подчерта, че макар централата засега да се справя благодарение на дизеловите системи, които определи като „последна линия на защита“, разчитането на тях не е устойчиво от гледна точка на ядрената безопасност.

Запорожката АЕЦ е в центъра на многократни опасения за ядрена сигурност от началото на войната – включително обстрели в близост, чести прекъсвания на тока и проблеми с персонала под руски контрол. Зеленски предупреди, че настоящото продължително прекъсване представлява нова и изключително опасна ескалация.