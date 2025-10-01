  • Instagram
Ето какво ще гласува парламентът тази седмица

Ето какво ще гласува парламентът тази седмица
Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.

Депутатите ще решат още дали да създадат Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел "Хаяши" в София, собственост на семейството на министър-председателя Росен Желязков.

Точка първа за четвъртък е Второ гласуване на промените в Закона за устройство на територията, както и промените в Закона за гражданското въздухоплаване. Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция „Национална сигурност“, промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“.

Редовният парламентарен контрол е в петък.

#депутати

