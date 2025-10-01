Празнуваме Покров Богородичен

На 1 октомври Православната църква почита празника Покров на Света Богородица. Вярва се, че на този ден през X век Божията Майка спасила Византийската империя от арабите. Тогава те нахлули в пределите на страната с намерението да я превземат.

По това време Свети Андрей Юродиви бил на бдение в църквата Влахерна в Цариград, където се пазела скъпоценна реликва - една от одеждите на Света Богородица.

Около 10 часа вечерта Свети Андрей, по време на всенощното си бдение, вдигнал поглед нагоре и видял Божията Майка във въздуха. Тя била заобиколена от пророци, апостоли и ангели и със своя омофор (покров, покривало) покривала хората в църквата и се молела за тях на своя божествен Син.

Видението на Светията бързо станало достояние на целия град, а вярващите са убедени, че именно благодарение на молитвите на Богородица арабите били прогонени от страната. В чест на събитието Църквата приела деня да бъде празничен и наречен Покров Богородичен.

Празнична служба

Още в ранни зори на 1 октомври се отслужва Света литургия. Вярващите се молят на Дева Мария за помощ и закрила, като се смята, че на този ден всичките им молби ще бъдат чути.

На празничната трапеза трябва да присъства курбан, боб и мляко с ориз.

Подходяща молитва към Божията майка в днешния ден:

"0, Пресвета Дево, Майко на Господа на небесните сили. Царице на небето и земята, Всесилна Закрилнице на нашия град и нашата страна! Приеми тази хвалебно-благодарствена песен от нас. Твоите недостойни раби, и възнеси нашите молитви пред престола на Твоя Син и Бог - да се смили над нас, неправедните, и да излее благодатта Си над тези, които почитат Твоето всечестно име и с вяра и любов се покланят на Твоя чудотворен образ. Не сме достойни да бъдем помилвани, ако Ти не Го умилостивиш към нас, Владичице, защото за Теб е възможно да изпросиш всичко от Него. Затова прибягваме към Теб като към сигурна и бърза наша Застъпница.

Чуй нас, които Ти се молим, осени ни с Твоя всесилен покров и изпроси от Бога, Твоя Син, за нашите пастири ревност и бдителност над душите ни, за управниците - мъдрост и сила, за съдиите - правда и безпристрастност, за наставниците - разум и смиреномъдрие, за съпрузите - любов и разбирателство, за децата - послушание, за оскърбяваните търпение, за оскърбяващите - страх Божий, за скърбящите - благодушие, за радващите се - въздържание и за всички нас дух на разум и благочестие, дух на милосърдие и кротост.

О, Пресвета Владичице, смили се над нас, Твоите немощни люде, разпръснатите събери, заблудените насочи към правия път, старците подкрепи, на младите дай целомъдрие, децата възпитай, обгърни всички нас с Твоето милостиво застъпничество, изведи ни от дълбините на греха и просвети сърдечните ни очи, за да гледат към нашето спасение, Бъди милостива към нас и тук, и там - и в страната на нашия земен живот, и на Страшния съд на Твоя Син.

Починалите с вяра и покаяние наши отци и братя въдвори във вечния живот заедно с ангелите и с всички светии. Защото Ти си, Владичице, слава на небесните и упование на земните жители, Ти след Бога си наша надежда и Застъпница за всички, които с вяра прибягват към Тебе. Затова на Теб се молим и на Теб, като на всесилна Помощница, сами себе си, и един другиго, и целия си живот предаваме, сега и всякога, и во веки веков. Амин!"

Славянска традиция

Любопитно е, че Покров на Света Богородица се чества само в славянските страни - най-вероятно причината е, че Свети Андрей Юродиви е бил славянин по произход. В Руската църква празникът е установен около XII век, а от там е заимстван и в Българската църква през XIX век.