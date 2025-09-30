Магнитни бури по дати и часове през м. ОКТОМВРИ 2025-а

Месец октомври 2025 г. ще започне със сериозни магнитни бури. 1 октомври ще премине неспокойно — магнитосферата ще достигне 4 бала по Кр-индекса. Това е "оранжево" ниво на геомагнитна активност, което влияе на човешкия организъм, показват данните на Лабораторията по слънчева астрономия към ИКИ и ИСФЗ към РАН.

На 2 октомври се очаква скок до 5 бала по Кр-индекса. Това е "червено" ниво, означаващо възникване на магнитна буря от първо ниво (G1). При метеочувствителните хора могат да се появят главоболие и повишена раздразнителност. Освен това колебанията в магнитосферата могат да окажат негативно влияние върху работата на електроуредите.

През останалата част от месеца подобни скокове не се очакват. Въпреки това, според информацията на специалистите, от 3 до 5 октомври магнитосферата ще остане възбудена и ще се задържи на ниво от 4 бала по Кр-индекса. Това е "оранжево" ниво, което не е толкова опасно, колкото "червеното", но може да провокира слабост и раздразнителност.

От 7 до 11 октомври геомагнитната обстановка ще бъде спокойна, варираща между два и три бала. На 12 и 13 октомври нивото на колебания в магнитосферата отново ще се повиши до 4 бала.

Спокойна магнитосфера през втората половина на октомври

Втората половина на октомври, според данните на специалистите, ще бъде спокойна. Само на 26 октомври нивото на магнитосферата ще се повиши до 4. През останалите дни нивото ще се колебае между два и три бала, без да създава проблеми за метеочувствителните хора.

Следва да се подчертае, че това е само предварителна прогноза на специалистите, която може да се променя. Все пак новите слънчеви изригвания и изхвърлянето на коронална маса, провокиращи магнитните бури на Земята, е възможно да възникнат по всяко време.

Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури

Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.

За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.

Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.

Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.

Календар на магнитните бури през м. октомври 2025 г. до дати и часове по EEST:

Дата 0 ч 3 ч 6 ч 9 ч 12 ч 15 ч 18 ч 21 ч 1.окт 2 2 2 2 2 2 2 2 2.окт 2 2 2 2 2 2 2 4 3.окт 4 4 4 4 4 4 4 4 4.окт 4 4 4 4 4 4 4 4 5.окт 4 4 4 4 4 4 4 5 6.окт 5 5 5 5 5 5 5 4 7.окт 4 4 4 4 4 4 4 3 8.окт 3 3 3 3 3 3 3 3 9.окт 3 3 3 3 3 3 3 2 10.окт 2 2 2 2 2 2 2 5 11.окт 5 5 5 5 5 5 5 4 12.окт 4 4 4 4 4 4 4 3 13.окт 3 3 3 3 3 3 3 2 14.окт 2 2 2 2 2 2 2 2 15.окт 2 2 2 2 2 2 2 2 16.окт 2 2 2 2 2 2 2 2 17.окт 2 2 2 2 2 2 2 3 18.окт 3 3 3 3 3 3 3 1 19.окт 1 1 1 1 1 1 1 1 20.окт 1 1 1 1 1 1 1 1 21.окт 1 1 1 1 1 1 1 1 22.окт 1 1 1 1 1 1 1 1 23.окт 1 1 1 1 1 1 1 1 24.окт 1 1 1 1 1 1 1 3 25.окт 3 3 3 3 3 3 3 3 26.окт 3 3 3 3 3 3 3 2 27.окт 2 2 2 2 2 2 2 1 28.окт 1 1 1 1 1 1 1 1 29.окт 1 1 1 1 1 1 1 3 30.окт 3 3 3 3 3 3 3 3 31.окт 3 3 3 3 3 3 3 3

Индекс на нивата на геомагнитната активност:​

Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).

K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.

Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.

Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.

1 – Без значими смущения

2 – Незначителни смущения

3 – Слаба буря

4 – Лека буря

5 – Умерена буря

6 – Силна буря

7 – Много силна буря

8 – Екстремна буря

Какво е геомагнитна буря?

Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.

На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:

· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.

· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.

· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.

· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.

Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.

Как магнитите бури влияят върху хората?

Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:

· Главоболие

· Виене на свят

· Мигрена

· Гадене

· Повишаване или понижаване на кръвното налягане

· Обща слабост

· Сънливост

· Нарушение на съня

· Бърза умора

· Нарушена концентрация и производителност

· Раздразнителност

· Апатия

· Повишена емоционалност

· Остра реакция на различни ситуации

· Агресия

· Промени в настроението

· Обостряне на хронични заболявания

· Влошаване на концентрацията

· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.

За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:

· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден

· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение

· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове

· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки

· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото

· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни

· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове

· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря

· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес

· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито

· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар

Това са прости мерки, но наистина помагат. Ако смятате, че симптомите Ви са по-тежки от общоприетото или сте метеочувствителни, потърсете лекарска помощ.