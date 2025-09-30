US политик: Извънземните имат 5-6 подводни НЛО бази в дълбините край Бахамите

Извънземни може да се крият в „пет или шест“ подводни бази за НЛО край Бахамите , твърди високопоставен американски политик.

Член на Комисията по надзор на Камарата на представителите, отговаряща за докладите за наблюдения на НЛО в САЩ, заяви, че извънземните може да са се крили в дълбините на океаните на планетата от поколения.

Той добави, че е имало чести наблюдения на неидентифицирани плавателни съдове около пет или шест специфични дълбоководни района край бреговете на САЩ.

Тим Бърчет каза още, че е възможно неизвестни същества да живеят под водата, като се има предвид колко малко се знае за океана в сравнение с повърхността на Луната. Той каза, че персонал на ВМС на САЩ е съобщил за преследвани подводни плавателни съдове, които се движат с изключителни скорости и далеч надминават възможностите на съвременните военни технологии, пише Daily Star.

„Имаме военноморски персонал, който ми казва, че имаме тези наблюдения, тези подводни плавателни съдове, които преследват, които се движат със стотици мили в час, и най-доброто, което имаме, е нещо, което се движи може би с малко под шестдесет мили в час“, каза той пред журналисти.

Бърчет вече е заявявал, че според него правителството на САЩ прикрива съществуването на извънземни. През 2023 г. той заяви пред Newsweek, че властите са открили НЛО - известен още като UAP или неидентифицирани въздушни явления - и възможни „същества“.





