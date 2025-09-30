Бачорски – най-изпеченият лъжец в „Трейтърс“

Даниел Бачорски показа нагледно какво означава изразът „лъжеш като циганин“. Бизнесменът е най-изпеченият лъжец в „Трейтърс“ и на моменти дори сам си вярва на лъжите и интригите, забеляза „Уикенд“. Блондинът си измисля истории и ги представя за истина, без да му мигне окото, а е готов да изгони всеки, попречил се на пътя му за победа в шоуто.

Досега той „сготви“ Иван Юруков, който го беше разкрил, че е предател. Мира Радева също си отиде вкъщи, защото Даниел обработи всички останали да гласуват срещу нея и я обвини, че е предател. На зрителите им се изясни защо жена му Атанаска не го пуска да ходи никъде сам. Първо, че му е слаб ангелът, и второ, че може да я излъже, без да му мигне окото. Ще си съчини някоя достоверна история, за да не го заподозре, че е с друга жена.

Както е известно, Бачорски се залюбва с Атанаска, докато приятелката му Емилия е бременна. Тогава брюнетката е само на 19 години. Двамата вече са семейство и имат две деца, но Атанаска не спира да го ревнува и ходи навсякъде с мъжа си, за да го следи да не й изневерява.



