  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +13 / +17
Варна: +10 / +13
Сандански: +16 / +16
Русе: +13 / +13
Добрич: +8 / +12
Видин: +12 / +12
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +11 / +11
Смолян: +7 / +7
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +12 / +12

Бачорски – най-изпеченият лъжец в „Трейтърс“

  • Сподели в:
  • Viber
Бачорски – най-изпеченият лъжец в „Трейтърс“
A A+ A++ A

Даниел Бачорски показа нагледно какво означава изразът „лъжеш като циганин“. Бизнесменът е най-изпеченият лъжец в „Трейтърс“ и на моменти дори сам си вярва на лъжите и интригите, забеляза „Уикенд“. Блондинът си измисля истории и ги представя за истина, без да му мигне окото, а е готов да изгони всеки, попречил се на пътя му за победа в шоуто.

Досега той „сготви“ Иван Юруков, който го беше разкрил, че е предател. Мира Радева също си отиде вкъщи, защото Даниел обработи всички останали да гласуват срещу нея и я обвини, че е предател. На зрителите им се изясни защо жена му Атанаска не го пуска да ходи никъде сам. Първо, че му е слаб ангелът, и второ, че може да я излъже, без да му мигне окото. Ще си съчини някоя достоверна история, за да не го заподозре, че е с друга жена.

Както е известно, Бачорски се залюбва с Атанаска, докато приятелката му Емилия е бременна. Тогава брюнетката е само на 19 години. Двамата вече са семейство и имат две деца, но Атанаска не спира да го ревнува и ходи навсякъде с мъжа си, за да го следи да не й изневерява.


#Даниел Бачорски

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?