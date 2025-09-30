  • Instagram
НА ЖИВО Фенове приветстват волейболните ни герои на пл. Ал. Невски

БТА
След официалното посрещане на правителствения терминал на летище „Васил Левски“ тази сутрин, волейболните национали на България бяха приветствани и от стотици фенове на специална церемония пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини, подкрепени от своя генерален спонсор efbet, спечелиха сребърен медал на турнира в Манила.

На път към центъра на София играчите се поздравяваха за големия си успех и помахаха на минувачите, които ги аплодираха по улиците. Отборът се качи на специално подготвен открит автобус, откъдето бе изпратен с бурни възгласи „Българи юнаци!“.

Кулминацията на празничното посрещане бе церемонията на площада пред „Александър Невски“, където националите ни бяха аплодирани от множество почитатели на волейбола и българския спорт.

Снимка: Стопкадър/БНТ


