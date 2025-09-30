НА ЖИВО Фенове приветстват волейболните ни герои на пл. Ал. Невски

След официалното посрещане на правителствения терминал на летище „Васил Левски“ тази сутрин, волейболните национали на България бяха приветствани и от стотици фенове на специална церемония пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини, подкрепени от своя генерален спонсор efbet, спечелиха сребърен медал на турнира в Манила.

На път към центъра на София играчите се поздравяваха за големия си успех и помахаха на минувачите, които ги аплодираха по улиците. Отборът се качи на специално подготвен открит автобус, откъдето бе изпратен с бурни възгласи „Българи юнаци!“.

Кулминацията на празничното посрещане бе церемонията на площада пред „Александър Невски“, където националите ни бяха аплодирани от множество почитатели на волейбола и българския спорт.



Снимка: Стопкадър/БНТ



