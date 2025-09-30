Politico: България слага край на руския газ към Унгария и Словакия през 2027 г.

България е дом на последната входна точка за руските тръбопроводни потоци към ЕС. Страната в момента води преговори по законопроект за прекратяване на вноса на руски газ в контекста на плана на ЕС REPowerEU за постепенно изоставяне на руски енергийни източници, пише Politico.



''България подкрепя план на ЕС REPowerEU за прекратяване на износа на руски газ за блока до края на 2027 г.'', заявява висш енергиен служител на страната - ход, който ефективно би прекъснал доставките по тръбопроводи от Москва до Унгария и Словакия.



"Като държава-членка на ЕС, България привежда действията си в съответствие с европейското законодателство и политики, включително [предложеното] постепенно спиране... до края на 2027 г.“, казва българският министър на енергетиката Жечо Станков пред Politico.



"Очаква се до 1 януари 2028 г. потреблението на руски газ в цяла Европа да бъде напълно прекратено“, добавя той.



Коментарите идват, след като българският премиер Росен Желязков миналата сряда заяви, че правителството му подкрепя постепенното спиране на руския газ. Това става в светлината на пламенно обръщение на президента на САЩ Доналд Тръмп на Общото събрание на ООН, призоваващо Европа да прекрати покупките си на руски енергийни продукти.



"Ние... ще се присъединим към решенията на ЕС за прекратяване на договорите за използване или транзит на руски природен газ в краткосрочен план“, потвърди Желязков в кулоарите на срещата на върха в Ню Йорк.



През юни Брюксел представи нов законопроект, който ще забрани вноса на руски газ в блока, започвайки с краткосрочни договори тази година и постепенно премахвайки дългосрочните сделки до края на 2027 г. Страните от ЕС и Европейският парламент в момента водят паралелни преговори по предложението.



София е последната останала входна точка за руски тръбопроводни потоци в блока чрез газопровода "Турски поток“, след като Украйна отказа да поднови споразумение за транспортиране на газ през страната през януари. Другите маршрути на руски газ на Москва към ЕС са или повредени, или са под санкции.



Коментарите на българските политици навеждат да заключението, че България ще спази законодателството на ЕС и ще ''спре кранчето'' на руския газ през страната през 2027 г. Това от своя страна вероятно ще предизвика дълбоко безпокойство в Унгария и Словакия.



Будапеща и Братислава, които средно все още получават 70 % от газа си от Москва, отдавна се съпротивляват на усилията на ЕС за постепенно премахване на вноса на руски енергийни ресурси, твърдейки, че това би повишило цените, предвид ограничените им алтернативни маршрути за доставка.



Експертите до голяма степен отхвърлят тези твърдения, твърдяйки, че и двете страни могат да намерят алтернативен внос чрез втечнен природен газ, пристигащ в пристанищата на ЕС, или допълнителни тръбопроводни доставки от Норвегия.



Това е мнение, споделяно и от Станков. "Не се очаква Унгария и Словакия да се сблъскат с предизвикателства пред енергийната сигурност в резултат на [законопроекта]“, смята той.



Въпреки това, министърът на външните работи на Будапеща Петер Сиярто заяви в четвъртък, че София го е "уверила, че [няма] да постави Унгария в трудна ситуация“ въпреки обсъжданата забрана, след като разговаря с българския си колега. "Това е само предложение, все още не е взето решение“, добави той.



Двете страни нямат правомощия да отменят законопроекта на ЕС, тъй като той изисква само квалифицирано мнозинство от страните, за да бъде одобрен, за разлика от санкциите. Унгарското външно министерство и словашкото министерство на икономиката не отговориха на исканията за коментар от Politico.



"Има достатъчно време за преход от съществуващите дългосрочни договори“, смята Станков, добавяйки, че сега се консултира със съседите на България относно нова схема за организиране на съвместни регионални търгове за американски втечнен природен газ, "започвайки от следващата година“.



"Водихме конструктивни дискусии с нашите колеги от региона относно възможностите за съвместни търгове за дългосрочни договори за преминаване на американски втечнен природен газ през България“, обобщава той.



