Лорер срещу ПП: "Промяната" е в застой, започва да залита вляво

Силно скептичен съм за бъдещето на ПП, заяви пред БНР Даниел Лорер, народен представител от ПП-ДБ, бивш министър на иновациите и растежа в кабината на Кирил Петков.

"Младостта не е порок – нито в политиката, нито където и да е другаде. Но всяко политическо движение, което иска да има дългосрочно бъдеще, трябва да се определи като идеологическа база", коментира той и напомни целта на основаването на "Продължаваме промяната".

"Това, което виждам от колегите, които са останали в ПП, е също един идеен застой. Те не съумяват да формулират все още истинска политика, с която да ангажират българските избиратели. Това рано или късно ще се види", изказа мнението си Лорер в интервю за предаването "12+3".

Според него "ПП започва да залита в ляво":

"Политиките, които предлагат, започват да имат ляв оттенък и неминуемо избирателите ще започнат да ги асоциират с това".

"Бях изключен от партията, просто защото отказах да приема, че с моя глас ще докарам една профашистка партия, подобна на "Възраждане", на власт в България, посредством председател на парламента и служебен кабинет. Отказах да го направя с моя глас. Явор Божанков също отказа, поради което бяхме изключени", припомни депутатът. Той заяви, че не вижда нищо от причините да напусне да се е променило:

"С голяма мъка тогава аз открих, че желанието да се работи с партии като "Възраждане" не е моментно. Опасявам се, че това не е изчезнало. Това за мен е огромен проблем. Не виждам там да текат вътрешни мисли и разговори по тази тема, което е жалко".

"В последните седмици и в предстоящото в тази парламентарна седмица управляващите се канят да продължат именно тази изключително тежка форма на единовластие, на всевластие, която започва да става грозна", коментира Лорер и даде пример със смяната на шефа на НСИ, която се извършва чрез смяна на закона:

"Брутално посегателство за прекратяване на мандат на един кадърен човек, който нямат причина да премахнат иначе".

Друг пример, по думите му, е с Комисията за защита на потребителите:

"В Закона за еврото бяха вкарани правомощия – тя да може да тормози малкия и среден бизнес".

Сега се задава смяна на Закона за Комисията за защита от конкуренцията, предупреди също той и обясни в какво се изразяват промените:

"КЗК ще има правомощия сама да определя какво са недобросъвестни търговски практики, дори те да не са упоменати изрично в закона. След което КЗК ще може да влиза на проверки в бизнесите, дори без производство. /…/ От това, което КЗК са предложили като промени в техния закон в момента, имам опасение, че те искат да преминат от "будна кома" в "будна бухалка". Това предстои да видим".

По думите му трябва да се контролира спекулата по отношение на цените при смяната на еврото. Това обаче не означава, че контролните органи трябва да имат произвол, категоричен бе народният представител.

"Не виждам какво ще смути управляващите до президентските избори – още поне година", изказа мнението си още той.