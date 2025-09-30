Хегсет вади от армията брадатите, дебелите и момчетата с рокли

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви във военната база Куантико пред 800 генерали и адмирали: "В армията няма да има момчета в рокли. Няма да има повече поклонение пред климатичните промени, няма да има джендърни илюзии".

„Недопустимо е да виждаме дебели генерали и адмирали в Пентагона и на командни постове... Това е лош вид... и не отговаря на нашите ценности. Така че, независимо дали сте десантчик или щабен офицер, новобранец или генерал, трябва да отговаряте на нормите за тегло и да се явявате на физическа подготовка два пъти в годината“, заяви Хегсет. Всеки военен ще изпълнява ежедневно интензивни физически упражнения – от ръководството до новобранците. Според министърът, на американските военни ще бъде забранено да носят бради и дълга коса.

"Глупави и безразсъдни политици принудиха армията да се концентрира върху неправилните неща. Ние се отклонихме от пътя. Станахме „департамент за вокизъм”, започна обръщението на Хегсет към генералитета. Шефът на Пентагона обяви пацифизма за "наивен и опасен". "Няма време за игри, длъжни сме да бъдем готови за война и победа", отсече Хегсет.

Той успокои военните с думите: "Ние имаме най-силната, най-смъртоносна и най-добре подготвена армия на планетата. Никой не може да се сравни с нас. Другите не са дори близо до нас. Ако нашите врагове по глупост решат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, точността и жестокостта на военното министерство".

Pete Hegseth on Women Serving in the Military:



“If women can make it, excellent! If not, it is what it is… if that means no women qualify for some combat jobs, so be it… it will also mean weak men won’t qualify.”



Drop a . If you voted for thishttps://t.co/hqM3yDe5yG pic.twitter.com/QTumZCjinu — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) September 30, 2025

Източници: segabg.com, БГНЕС, Гласове, Х