Доживотни присъди в Гърция: Българка уби мъжа си кардиолог, помагал й любовникът - бг ченге

Canva
Двама българи получиха доживотни присъди за убийство на лекар на остров Крит. Убийците са съпругата на жертвата и нейния любовник.

Медиите припомнят, че българката е била омъжена за известен кардиолог. Двамата живеели на Крит, имали и малко дете, предава БНР.

Българката е поддържала интимни отношения с полицай в България, става ясно от разследването по случая. Двамата подсъдими решават да убият съпруга ѝ, за да наследят неговото богатство. Кардиологът беше прострелян пред частната си клиника и умира на място.

Съобщения по мобилните телефони на двамата доказват, че заедно са организирали убийството. В началото на разследването обвиняемите отричаха, но вината им за умишлено убийство бе доказана.

Съдът отне и родителските права на българката и предаде детето на роднините на убития кардиолог.

Адвокати коментират, че много рядко съдът дава доживотна присъда на майка с дете.

#Гърция

