„По-силни сме, Русия е слаба“ - Орбан заплаши, че ще сваля руски дронове (ВИДЕО)

Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че страната му е готова да сваля руски дронове, ако те навлязат в унгарското въздушно пространство, независимо дали това се случва по случайност или умишлено. Коментарите му бяха публикувани на 29 септември в интервю за местна медия.

В същото време Орбан се опита да омаловажи риска, който представляват руски дронове, преминаващи в европейски страни, като критикува това, което нарече преувеличена предпазливост от страна на лидерите на Западна Европа. „Европа е по-силна във всяко отношение“, каза той в правителствено токшоу, добавяйки, че никога не е разбирал защо европейските държави се представят като слаби, въпреки че Русия е „военно, икономически и числено по-слаба“.

[Hungarian PM Orban]: I never understood why we speak as if we are weak. Russia cannot harm us. Compared to us, Russia is weak. Militarily weak, economically weak, weak in population. We are the strong ones. We should behave like a strong community. Instead we act as if we’re the… pic.twitter.com/pXdefz2Nng — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 30, 2025

Коментарите му идват на фона на засилено напрежение между НАТО и Москва. По-рано този месец Полша свали няколко руски дрона, които преминаха през нейната територия – първият път, в който съюзническите сили предприемат подобно действие от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Малко след това руски дрон навлезе в Румъния, а три руски МиГ-31 бяха засечени над Естония. В Скандинавия подозрителна активност на дронове над Дания и Норвегия временно наложи затваряне на летища.

В отговор на повторните нарушения както НАТО, така и ЕС обявиха нови мерки за засилване на сигурността по източните граници на Европа. Няколко западни лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп, призоваха руски самолети да бъдат сваляни при навлизане в съюзническо въздушно пространство.

Унгария обаче отдавна се откроява като една от най-близките до Москва страни-членки на ЕС и НАТО, често противопоставяща се на санкции срещу Русия и блокираща военна помощ за Украйна. Само дни по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателни дронове, според него от Унгария, са преминали в украинска територия. Будапеща отхвърли тези твърдения, като министърът на външните работи Петер Сиярто ги определи като неоснователни. Орбан отиде по-далеч, твърдейки, че дори да е имало навлизане на такива дронове, това би имало малко значение, тъй като според него „Украйна не е независима страна“ заради зависимостта ѝ от западна помощ.