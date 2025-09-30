„По-силни сме, Русия е слаба“ - Орбан заплаши, че ще сваля руски дронове (ВИДЕО)
Премиерът на Унгария Виктор Орбан заяви, че страната му е готова да сваля руски дронове, ако те навлязат в унгарското въздушно пространство, независимо дали това се случва по случайност или умишлено. Коментарите му бяха публикувани на 29 септември в интервю за местна медия.
В същото време Орбан се опита да омаловажи риска, който представляват руски дронове, преминаващи в европейски страни, като критикува това, което нарече преувеличена предпазливост от страна на лидерите на Западна Европа. „Европа е по-силна във всяко отношение“, каза той в правителствено токшоу, добавяйки, че никога не е разбирал защо европейските държави се представят като слаби, въпреки че Русия е „военно, икономически и числено по-слаба“.
Коментарите му идват на фона на засилено напрежение между НАТО и Москва. По-рано този месец Полша свали няколко руски дрона, които преминаха през нейната територия – първият път, в който съюзническите сили предприемат подобно действие от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Малко след това руски дрон навлезе в Румъния, а три руски МиГ-31 бяха засечени над Естония. В Скандинавия подозрителна активност на дронове над Дания и Норвегия временно наложи затваряне на летища.
В отговор на повторните нарушения както НАТО, така и ЕС обявиха нови мерки за засилване на сигурността по източните граници на Европа. Няколко западни лидери, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп, призоваха руски самолети да бъдат сваляни при навлизане в съюзническо въздушно пространство.
Унгария обаче отдавна се откроява като една от най-близките до Москва страни-членки на ЕС и НАТО, често противопоставяща се на санкции срещу Русия и блокираща военна помощ за Украйна. Само дни по-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателни дронове, според него от Унгария, са преминали в украинска територия. Будапеща отхвърли тези твърдения, като министърът на външните работи Петер Сиярто ги определи като неоснователни. Орбан отиде по-далеч, твърдейки, че дори да е имало навлизане на такива дронове, това би имало малко значение, тъй като според него „Украйна не е независима страна“ заради зависимостта ѝ от западна помощ.
Още по темата:
- » Дронове за Украйна: ЕС инвестира 2 милиарда евро!
- » От дронове до ракети: Украйна цели глобални износи на оръжие
- » Германският канцлер Мерц: „Европа вече не е в мир – войната е по-близо, отколкото си мислим“