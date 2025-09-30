Райчев: Европа е в безпътица, иска да продължи войната

Сега е безвремие и нито една тенденция не може да се вид в политическата ситуация у нас. Има много събития, но няма нищо ново, коментира в интервю пред БНР Андрей Райчев, социолог и политически анализатор.

"ПП-ДБ приключиха политическата криза, която започна с оставката на Кирил Петков и вече приключи, Асен Василев взе властта, негова е, но в линията им не се вижда нищо ново. Маневрират на едно място, консолидират се, но нищо ново няма. Между Борисов и Пеевски има искри , но само искри, ново няма. В позицията на малките партньори във властта ново няма и от Румен Радев нищо ново няма", обясни Райчев. Дори не е ясно какво правят по избора на кандидат за президент.

Според него има безвремие у нас и се отчита и международно безвремие, но "има напрегнат възел, който не може да стои така – Украйна и ще тръгне в едната или другата посока".

В предаването "12+3" Райчев коментира и работата на НС и през изминалата седмица не се проведе нито едно заседание, защото нямаше кворум:

"Това е дребна тактическа грешка на управляващите, допуснали много командировки и опозицията се възползва. Утре на първото заседание ще стане каквото досега. Имаме слаба власт и премиер на когото всички дават акъл какво да прави."

Според него управлението е с две малки съставки и една неофициална, но доста шумна съставка – ДПС-НН.

"И тази четирисъставност не води до усилване. То е от немай къде правителството. Не че изборите са нещо лошо, но няма да донесат нищо ново. Няма радикално ново и защото е войната в Украйна, това е много силен фактор на разделянето", прогнозира Андрей Райчев.

Той смята, че призивът на президента Румен Радев срещу покварата, означава сближаване на Радев и сините. И припомни, че именно Радев е дал летящ старт на Кирил Петков и Асен Василев като министри в служебния кабинет на Стефан Янев.

"Приключиха нещата между Радев и Петков – Василев, когато започна украинската война и Василев каза, че Радев не вярва в победата на Украйна и е национален предател. Тогава приключи всичко, а "шарлатаните" беше закъсняла реакция на Радев. Сега тези, които казваха, че ще пият шампанско в Москва, сега трябва да се гушнат с Урсула фон дер Лайен, сега трябва да правят нещо и заедно с тяхната приятелка Лайен не знак какво да правят, защото направиха огромна политическа грешка", каза още Райчев.

Той посочи, че безвремието е и Европа:

"Каква политика води Европа освен, че иска да продължава войната. Европа е в безпътица, сбърка по огромен въпрос. А Тръмп се класира в диалог с Путин и се срещна с него."

