Откриха украински дрон - камикадзе с взривно вещество в Черно море

Турски рибари са открили край бреговете на Черно море при окръг Трабзон плавателен съд, идентифициран впоследствие като украински морски дрон камикадзе, съобщи турската агенция ИХА (IHA), цитирана от БТА.

Рибарите забелязали обекта в морето, докато ловели риба през нощта край град Чаршъбашъ, и го докарали до брега с лодките си. След това подали сигнал на бреговата охрана.

Първоначалната проверка е установила, че безпилотният морски плавателен съд може да е натоварен с експлозиви и са били повикани екипи на специалните части за морски и подводни операции (SAT) към турските ВМС.

Констатирано е, че плавателният съд е украински морски дрон от серията Magura V5, тип камикадзе. Тези морски дронове-катери са били използвани в многобройни атаки, посочва ИХА.

Председателят на кооператива на пристанището Йороз, където катерът е бил откаран, Исмаил Йълмаз заяви, че пристанището е затворено и не се допускат рибари.

"Беше установено, че вътре (в плавателния съд) има бомба. Лодката се намира в нашето пристанище", обясни той, добавяйки, че очакват пристигането на сапьорски екип.