Супа топчета за 1.46 лв., свинска кавърма за 4.24 лв.... Къде? В депутатския стол на НС!

Депутатите в Народното събрание, които получават над 10 000 лева месечна заплата, имат привилегията да похапват на невиждано ниски цени. Традицията столът в парламента да предлага ястия на смехотворно занижени цени, невиждани никъде другаде, продължава и днес.

На 24 септември, сряда, бюфетът в Народното събрание предлага баничка само за 43 стотинки, както и домашно приготвена супа топчета за 1.46. тараторът е със стотинка по-евтин – 1.45. Голямото татарско кюфте пък струва едва 2.97, а свинската кавърма – 4.24 лв. Порция пиле вретено с картофено пюре е 5.89 лв.

Най-скъпото нещо за обяд на депутатите е печен лаврак със задушени картофи, който струва 16.40 лв. порцията (в повечето столични ресторанти е над 28 лв.). за вегетарианците се предлагат зеленчукови кюфтета по 1.50 лв. Има и руло от тиквички на 3.26 лв. Народните избраници могат да се подсладят и с тирамису за 2.38 лв. или пък с руло „Финети“ с течен шоколад за 2.09 лв.

„Още в 12 ч. настава страшна блъсканица! Депутати и служители на парламента щурмуват ресторанта, за да си вземат евтина храна. Някои от тях си купуват и за вкъщи, по-евтино ще им излезе, отколкото ако им го приготвят съпругите“, свидетелстват парламентарни репортери. На журналистите, уви, е забранено да се хранят в стола на властимащите.

Ниските цени всъщност са реалната себестойност на продуктите, без да се калкулира печалба. В народното събрание са назначени 5 готвачи, които да приготвят храна за депутатите, както и няколко касиерки и миячки. Сервитьори няма, столът е на самообслужване, пише "Уикенд".