COVID ваксините увеличават риска от рак, твърдят учени

COVID ваксините могат да повишат риска от някои видове рак, твърди силно оспорвано проучване.

Корейски изследователи заявиха, че са открили доказателства, че ваксините повишават риска от шест вида рак , включително рак на белия дроб, гърдата и простатата, пише Daily Mail, цитиран от "Телеграф".

Рискът изглежда най-голям за хората над 65 години, пишат те в списание, собственост на уважаван научен издател. Експертите обаче не дават категорично обяснение защо ваксините може да са увеличили този риск.

Някои учени отхвърлиха проучването, наричайки го "повърхностно тревожно", и предупредиха, че заключенията му са силно преувеличени.

Връзката между ваксините срещу COVID и рака преди това е била отхвърляна от академици и онколози след твърдения, че е довела до "турбо рак".

Учените отдавна предупреждават, че няма достоверни доказателства, че тези ваксини нарушават туморните супресори или задвижват какъвто и да е процес, който води до рак.

Това се случва и след като миналата седмица Reform UK се дистанцира от Асим Малхолтра, съветник на здравния министър на САЩ Робърт Кенеди-младши, който на конференцията си предположи, че ваксините срещу COVID са свързани с раковите заболявания на краля и принцесата на Уелс.

Новото проучване е публикувано в списанието Biomarker Research , собственост на Springer Nature, което издава едни от най-престижните научни списания в света.

Автори на изследването са корейски медици, специализирани в ортопедичната хирургия и интензивното лечение, които са анализирали здравните досиета на повече от 8,4 милиона възрастни между 2021 и 2023 г.

Участниците бяха категоризирани в две групи въз основа на това дали са получили ваксина срещу COVID, включително бустерна.

След това процентите на диагностициране на рак бяха сравнени със статуса на ваксинация, за да се определи рискът от определени видове рак година след ваксинацията.

Те предположиха, че след една година тези, които са получили поне една ваксина, имат 35% повишен риск от диагностициране на рак на щитовидната жлеза и 34% риск от рак на стомаха.

Този риск се е увеличил съответно до 53 и 68 процента за рак на белия дроб и простатата.

Междувременно, ракът на гърдата и колоректалният рак имат повишен риск съответно с 20 и 28 процента, твърдят медиците.

В статията си в списанието те твърдят, че "кДНК ваксините са свързани с повишен риск от рак на щитовидната жлеза, стомаха, колоректалния рак, белия дроб и простатата".