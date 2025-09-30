  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +13 / +17
Варна: +10 / +13
Сандански: +16 / +16
Русе: +13 / +13
Добрич: +8 / +12
Видин: +12 / +12
Плевен: +12 / +14
Велико Търново: +11 / +11
Смолян: +7 / +7
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +12 / +12

Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище

  • Сподели в:
  • Viber
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище

БНТ
A A+ A++ A

Двама мъже са открити мъртви в трюма на кораб, акостирал на бургаското пристанище. Телата има са намерени през нощта, когато екипажът започнал разтоварване на меден концентрат, предаде БНТ.

По неофициална информация един от труповете е на 57-годишен мъж от Варна, а другият е на чужденец, чиято самоличност се уточнява. Предполага се, че мъжете са загинали заради вдишваме на голямо количество меден оксид.

Корабът плава под флага на Маршаловите острови. Тръгнал е от Перу, а последната му спирка преди да акостира на българския бряг е била Турция.

Разследва се как мъжете са проникнали в трюма на кораба, тъй като по първоначална информация те не са били членове на екипажа.



#пристанище Бургас

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?