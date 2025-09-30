Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Двама мъже са открити мъртви в трюма на кораб, акостирал на бургаското пристанище. Телата има са намерени през нощта, когато екипажът започнал разтоварване на меден концентрат, предаде БНТ.
По неофициална информация един от труповете е на 57-годишен мъж от Варна, а другият е на чужденец, чиято самоличност се уточнява. Предполага се, че мъжете са загинали заради вдишваме на голямо количество меден оксид.
Корабът плава под флага на Маршаловите острови. Тръгнал е от Перу, а последната му спирка преди да акостира на българския бряг е била Турция.
Разследва се как мъжете са проникнали в трюма на кораба, тъй като по първоначална информация те не са били членове на екипажа.
