Емрах върза тенекия на Венета Райкова

Емрах върза тенекия на Венета Райкова
Горещата водеща Венета Райкова претърпя първи крах в новото си предаване "Преди обед". Става въпрос за Емрах Стораро, който направо й върза тенекия и не дойде в студиото в понеделник. След уговорки преди ден и поет от него ангажимент, изведнъж фолкаджията се оказа болен с 40 градуса температура.

Това обясни Райкова на зрителите, които очакваха да чуят версиите на сина на Тони Стораро за гонката, която си спретнаха с колегата му Константин и съответно бяха подведени под отговорност за деянието си с необходимите санкции, пише Хотнюз.

Венета обясни предисторията подробно, от момента в който нейният редактор Цвета е уговорила интервюто с представител на Емрах Стораро до отменянето на гостуването в последния момент, което си е абсолютно връзване на тенекия. Все пак водещата пожела на Стораро-син да оздравява бързо и много скоро да посети студиото й за уговореното интервю.

Вместо да се засрами след изцепката си с Константин, болният Емрах не спира да публикува кратки сторита в Инстаграм профила си, на които се вижда как шофира с висока скорост. Дали видеата са нови или стари не става ясно, но самия факт, че се опитва да налее масло в огъня е абсурдно поведение спрямо напечената ситуация, в която се намира.

Нелепа е и подкрепата на негови колеги, които тръгнаха да го зашитават. Сред тях е и Софи Маринова, която гони 50-те, но слезе на нивото на Емрах и започна да обяснява как наистина километража на колата се замъглява и при нейния автомобил. Това твърдеше и самия певец, като оправдание, че е замаглил сам скоростта, с която управлява возилото си. "Бъди мъж и признай грешката си", призоваха певеца, който очевидно е направил грешка. "Колкото повече се оправдава някой, толкова повече потвърждава лъжата си", категорични са други.


#Емрах Стораро #Венета Райкова

