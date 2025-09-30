Хит в имотите: Търсят се селски къщи на 80 км от София

Голямо е търсенето на селски къщи на разстояние до 20-80 км от София, в екологично чисти райони, с лесен достъп и добре развита инфраструктура, разказаха брокери на имоти.

Къщите около големите градове са сегмент от пазара на недвижими имоти, който винаги е привличал интереса на купувачите. Но през последните години има повишен интерес към сделки с къщи, особено около София. След ковид пандемията хората разбраха предимството да имат имот извън големия град. Къщи, до които може да се стигне с кола за по-малко от час, търсят предимно семейства с малки деца и хора, работещи от къщи.

Докато преди години такива имоти се търсеха преди всичко за бизнес - за къщи за гости, за развиване на селски туризъм, днес все повече ги купуват за целогодишно живеене или за отмора през уикендите, но през цялата година, независимо от сезона. Цените на такива имоти зависят от местоположението, състоянието, качеството на строителството, площта на къщата и дворното място, наличието наблизо на на магазини, аптека и интернет. Цените варират в голям диапазон и могат да надхвърлят 200 хил. евро.

Много семейства предпочитат да продадат или отдадат под наем апартамента си в шумния град и да се преместят в тиха среда близо до природата. Други използват къщите само през почивните си дни.

Голяма част от хората финансират покупката на селска къща с кредит. При покупка на по-евтина къща някои хора взимат потребителски кредит. В този случай лихвите са по-високи, но няма ипотека и няма необходимо самоучастие за придобиване на имота.

Често селските къщи се нуждаят от съществен ремонт, за да отговарят на изискванията на новите собственици. Затова още преди сключване на сделката е добре купувачите да извикат техническо лице, което да огледа състоянието на сградата - конструкция, инсталации, изолации, покрив и други характеристики. Така още в началото ще бъде ясно какъв ремонт ще бъде необходим и няма да има неприятни изненади.

Покупката на селска къща не само осигурява място за почивка през уикендите, а е и добра инвестиция. Очакванията на брокерите са търсенето на такива имоти да изпревари предлагането, което ще доведе до покачване на цените през годините.



