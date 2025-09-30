В Полша задържаха украинеца Володмир З., заподозрян за врива на "Северн поток"

Володимир З. - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток", е бил задържан в Полша. Това съобщи радио Ар RMF FM, цитирано от "Ройтерс".

Мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд.

Полски адвокат, представляващ Володимир З., потвърди пред "Ройтерс", че клиентът му е бил задържан в Полша.

Мъжът, който работи като инструктор по дайвинг, вече е предаден на прокуратурата във Варшава. В най-скоро време ще започне процедурата по неговата екстрадиция в Германия.

През август тази година в Италия беше задържан друг украински гражданин – Сергей К., посочен като един от координаторите на диверсията. Той се е намирал на яхта заедно с предполагаемите извършители на взривяването.

За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.

Взривовете на "Северен поток"

На 26 септември 2022 г. серия мощни експлозии повредиха три от четирите тръби на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" в Балтийско море край бреговете на Дания и Швеция.

Инцидентът предизвика мащабно изтичане на природен газ и се превърна в една от най-големите екологични катастрофи в региона. Русия, европейските държави и НАТО го определиха като саботаж, но дълго време нямаше яснота кой стои зад атаката.

Германската прокуратура започна собствено разследване, а впоследствие се появиха версии за участие на група, свързана с Украйна. Последните арести в Полша и Италия се разглеждат като част от усилията на европейските власти да установят пълната мрежа от участници и организатори.



