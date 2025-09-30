Тест за солидарността в ЕС: Кой ще приеме 30 000 мигранти?

Новият миграционен пакт на ЕС е изправен пред първия си реален тест идните месеци. Страните членки са призовани да разделят бремето в разселването на поне 30 000 кандидати за убежище, а Коледа е крайният срок за сделка, отбелязва в свой анализ АФП.

27-те страни от ЕС миналата година постигнаха ключово споразумение, което затяга процедурите по границите, предвижда ускорени депортации и променя реда на работа с търсещите убежище.



Сделката влиза изцяло в сила през 2026 г. Но преговорите за т.нар. солидарен механизъм ще започнат през октомври и ще доминират дневния ред идните седмици.

В стремеж към "равнопоставен споделяне на бремето" между страните по миграционните маршрути като Гърция или Италия и останалата част на ЕС, пактът иска друг страни членки да приемат определен брой кандидати за убежище.

Страните, които не желаят да сторят това, трябва да отделят по 20 000 евро на човек за страните под натиск.

Правилата предвиждат поне 30 000 релокации годишно.

От логистична гледна точка е доста лесно да прехвърлиш 1000 души от една страна – изпращаш автобуси, самолети, казва европейски дипломат.

Но за страните от ЕС, изправени пред напрегнат политически климат и засилващи се антимигрантски настроения, подобни решения са повече от обикновена логистика.

"Политически е много сложно", отбелязва дипломатът.

Въпросът е "по-труден от каквото и да е", заявява представител на евроинституциите, посочвайки към тежките критики на Доналд Тръмп в ООН към миграционна политика на Европа.

Очаква се дискусиите между страните членки как да се приложи новата система да продължат до края на годината.

Първата стъпка ще бъде списък. Европейската комисия ще определи до 15 октомври кои страни са под "миграционен натиск" на база на критерии, сред които броят на нелегалните мигранти и големината на страната.