Според 41% от българите лекарите сами са си виновни за агресията към тях

Над 2000 медици у нас са станали жертва на физическа агресия от пациенти, като само от началото на 2025 година нападенията достигат 75. Най-често жертви стават служители от спешните центрове, а Русе се нарежда сред районите с най-много инциденти, заедно с Велико Търново, Враца и Видин. Това показват данните, представени на форума "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?".

Според проучване на Изследователски център "Тренд", 56% от лекарите в България са преживели вербална агресия по време на работа, а физическата агресия засяга 7% от медиците, което представлява над 2000 души. Същевременно 41% от българите считат, че медицинските специалисти сами са си виновни за отношението към тях.

Димитър Ганев от "Тренд" представи резултатите от проучването на събитието, организирано като част от Националната кампания на Българския лекарски съюз (БЛС) срещу насилието над медици "Пребори гнева".

Причини за агресията

Като водещи причини за агресивното поведение на пациентите анкетираните посочват липсата на уважение към лекарското съсловие (68%), емоционалния стрес сред самите пациенти (62%), неудовлетвореност от лечението (58%), дълго чакане за преглед (57%), скъпото заплащане на услугите (45%) и употребата на алкохол или наркотици (40%).

Проучването разкрива и високите обществени очаквания към медиците. Цели 83% от участниците смятат, че лекарите са длъжни да вземат безпогрешни решения, 80% очакват те винаги да са на разположение с незабавна реакция, а 74% - че трябва да предоставят моментални решения на сложни проблеми.



Наказателни производства

Председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов съобщи, че през първото тримесечие на 2025 година прокуратурата е образувала 8 дисциплинарни производства за нападения срещу медици. През 2023 година производствата са били 16, а през 2024 година - 10.

"За този период поне нямаме нито един изгубен човешки живот на медик вследствие на нападение. Няма и нито едно оправдано лице, след като му е било повдигнато обвинение", отбеляза д-р Брънзалов.

Критични райони и рискови групи

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров посочи, че полицейската статистика показва 96 регистрирани престъпления за нападение над медици през 2023 година, 99 през 2024 година и 75 от 1 януари до 10 септември 2025 година.



Тодоров подчерта връзката между натовареността на спешната помощ и случаите на агресия, като именно екипите от спешните центрове най-често стават обект на нападения. Според него нападателите са предимно от социално уязвими групи, с нисък икономически статус и образователен ценз.

Реакции на здравните власти

Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов заяви: "Насилието над медици, било то физическо, вербално или психологическо, не е решение на нито един въпрос. Агресията не само че не лекува, а подкопава устоите на здравната система, засяга пряко отношението лекар – пациент."

Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски подчерта, че много здравни специалисти не докладват случаите на насилие, като добави: "Медикът трудно се възстановява след проявена срещу него агресия. Дори вербалното насилие оказва влияние върху психиката."

Димитър Ганев от "Тренд" обърна внимание и върху другата страна на проблема, отбелязвайки, че 12% от анкетираните пациенти твърдят, че те самите са ставали жертва на агресия от страна на лекарите.