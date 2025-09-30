  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +22
Пловдив: +13 / +20
Варна: +14 / +19
Сандански: +15 / +22
Русе: +13 / +20
Добрич: +12 / +17
Видин: +12 / +20
Плевен: +12 / +20
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +14
Кюстендил: +10 / +19
Стара Загора: +13 / +19

НАП напомня за важен срок, засягащ самоосигуряващите се

  • Сподели в:
  • Viber
НАП напомня за важен срок, засягащ самоосигуряващите се
A A+ A++ A

Справка на "Фокус" показва, че днес е срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да внесат осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Става въпрос за вноските за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2024 г.

Това засяга лицата, подали нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация.

#НАП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?