  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +22
Пловдив: +13 / +20
Варна: +14 / +19
Сандански: +15 / +22
Русе: +13 / +20
Добрич: +12 / +17
Видин: +12 / +20
Плевен: +12 / +20
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +14
Кюстендил: +10 / +19
Стара Загора: +13 / +19

44 години от деня, в който Тракия победи Барса пред 50 000 зрители в Пловдив

  • Сподели в:
  • Viber
44 години от деня, в който Тракия победи Барса пред 50 000 зрители в Пловдив
A A+ A++ A

На днешния ден (30 септември) 1981 година отборът на Ботев (Пловдив), тогава носещ името Тракия, постига една от най-значимите си победи в клубната история.

Двубоят е среща-реванш от 1/16-финалите в турнира на КНК, а на стадион "Девети септември" се стичат над 50 000 зрители, като около два часа преди началния съдийски сигнал всички места на съоръжението са заети. Насреща пък е не друг, а могъщият тим на Барселона.

Каталунците са предвождани от прочутия западногермански специалист Удо Латек, а в редиците на тима са куп звезди от най-висок ранг. Сред тях са асът в халфовата линия на бундестима Бернд Шустер, датският носител на "Златната топка" Алан Симонсен, нападателят Кини, бранителят Хосе Рамон Алесанко, вратарят Педро Артола и други...

Срещу тях се изправя изключително младият състав на Тракия, предвождан от легендарния Динко Дерменджиев - Чико. Румен Юруков, Димитър Младенов и Марин Бакалов нямат навършени 20 години, а Костадин Костадинов и спечелилият приза "Златната обувка" - Георги Славков са на 21.

Въпреки това Жълто-черните изнасят шеметна продукция, в която са на прага на сензацията. Георги Славков взривява трибуните с майсторско изпълнение на пряк свободен удар - 1:0 в 35-ата минута!

След това попадение на Костадинов е отмемено при съмнителни обстоятелства, а домакините имат и повече от солидни претенции за дузпа, но свирката на белгийския рефер Жозе Шотрес остава безмълвна, пише популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди".

Тракия побеждава с 1:0 и отпада с общ резултат 2:4. Така или иначе победата и особено представянето на младата формация остава едно най-паметните събития в цялата клубна история.

Съставът на Тракия:

1. Кирил Пейчев, 2. Пики Юруков, 3. Димитър Младенов, 4. Благоя Блангев, 5. Славчо Хорозов, 6. Коста Танев, 7. Костадин Костадинов, 8. Георги Славков, 9. Красимир Манолов (78-Трифон Пачев), 10. Петър Зехтински (71-Митко Аргиров), 11. Марин Бакалов.

#Тракия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?