Магистрала Русе - Велико Търново трябва да заработи до 2029 година

Магистралата Русе – Велико Търново трябва да бъде изградена най-късно до 2029 година. Това заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на информационен ден в град Бяла, Русенско, посветен на изграждането на важния инфраструктурен проект.

"Проектът е наистина от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско, през Черно море до Егейско море. Проект, който ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората, който ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции, за работни места", каза Чобанова.

Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията и ръководител на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027, потвърди, че необходимите средства за изпълнение на проекта са осигурени.

"Очакваме до края на годината да разплатим поне 300 милиона лева, което е от много голямо значение за цялостното изпълнение на Програма 'Транспортна свързаност'. Безвъзмездната помощ, която предоставяме за изграждане на този обект - около един милиард лева, е около 28% от общата стойност, разполагаема по Програма 'Транспортна свързаност'", обясни Георгиев.

Археологическо проучване на трасето

По трасето на първия лот на магистралата от Русе до обхода на Бяла е открито древно селище в местността "Свирчовица", което ще бъде изследвано от Археологическия институт с музей на БАН. Общата площ на археологическия обект е 90 декара, от които около 25 декара попадат в рамките на сервитута на автомагистралата.



Договорът с БАН е подписан на 27 септември, като срокът за изпълнение на дейностите е до 45 календарни дни. Стойността на обществената поръчка е близо 350 000 лева.

След предварителните проучвания междуведомствена комисия, назначена от министъра на културата, ще реши дали работата на археологическия обект е приключила или са необходими допълнителни дейности за опазване на паметника.

Въпреки тези процедури, членът на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Венцислав Атанасов увери, че археологическите проучвания по трасето няма да забавят строителството.

Строителството върви по план

"Хумусът е отстранен и добрата новина, която е свързана с наличието на льосови почви в района, е, че имаме вече разрешение за строеж и за останалата част от обхода на Бяла, където ще започнем този опитен участък, който е с висок насип с льосов цимент. Разрешението за първия участък, който е от нула до 40-и км, очакваме най-късно до ноември да бъде издадено и там вече да започнат строителните дейности", добави инж. Атанасов.



Обходът на Бяла, по който се работи в момента, трябва да бъде завършен до средата на 2028 година.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че от септември 2023 година досега са изплатени 8 429 203 лева обезщетения на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на автомагистралата.

Информационният ден даде възможност да бъде представен актуалният строителен напредък по трасето на новоизграждащата се магистрала и техническите решения по строителството.

Припомняме, че официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше направена на 3 декември 2023 година, когато тогавашният министър-председател Николай Денков я обяви за един от основните си приоритети.