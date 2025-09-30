Дронове за Украйна: ЕС инвестира 2 милиарда евро!

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди ново споразумение с Украйна, според което ще бъдат отпуснати 2 милиарда евро за разработване и закупуване на дронове и дронови технологии.

На съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Руте, фон дер Лайен подчерта стратегическото значение на продължаващата военна подкрепа за Украйна, определяйки страната като „нашата първа линия на защита“. Тя посочи, че инвестицията от 2 милиарда евро ще позволи на Украйна значително да разшири своите дронови способности и да използва пълноценно оперативния си потенциал. Инициативата се очаква да донесе ползи и за Европейския съюз, като стимулира напредъка му в технологиите за безпилотни летателни системи.

По-рано този месец фон дер Лайен обяви предварително разпределение от 6 милиарда евро, осигурени от печалби от замразени руски активи, предназначени за производство на дронове в подкрепа на отбранителните усилия на Украйна. Европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус също подчерта спешната необходимост от изграждане на т.нар. „стена срещу дронове“ по източната граница на ЕС, след последните прониквания на руски дронове в полското въздушно пространство. Според съобщенията ЕС възнамерява да се опира на дронови технологии, които са доказали ефективността си в Украйна, като част от внедряването на тази отбранителна система.