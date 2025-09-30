  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +22
Пловдив: +13 / +20
Варна: +14 / +19
Сандански: +15 / +22
Русе: +13 / +20
Добрич: +12 / +17
Видин: +12 / +20
Плевен: +12 / +20
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +14
Кюстендил: +10 / +19
Стара Загора: +13 / +19

Зимата почука на вратата: Първи сняг в Рила

  • Сподели в:
  • Viber
Зимата почука на вратата: Първи сняг в Рила
A A+ A++ A

Зимата почука на вратата – върхът Мусала осъмна с първи сняг, а публикувано видео в страницата на хижата показа красивата бяла пелена.

След отрицателните температури сутринта облачността в планината се разкъса и намаля до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, а на 2000 метра – около 4°, предаде DarikNews.

#Мусала #връх Мусала

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?