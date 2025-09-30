Зимата почука на вратата: Първи сняг в Рила

Зимата почука на вратата – върхът Мусала осъмна с първи сняг, а публикувано видео в страницата на хижата показа красивата бяла пелена.
След отрицателните температури сутринта облачността в планината се разкъса и намаля до предимно слънчево време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, а на 2000 метра – около 4°, предаде DarikNews.
