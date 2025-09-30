Решава ли проблема двойното поскъпване на платените зони в София?

Паркирането в София се превръща в истински лукс след предложението на кмета Васил Терзиев и управляващите от ПП-ДБ за двойно увеличаване на цените на платените зони. Дебатът, разгорял се между общинските съветници в ефира на Bulgaria ON AIR, поставя на масата два коренно различни подхода към решаването на паркинг кризата в столицата.

Симеон Ставрев от ПП-ДБ, защитавайки предложението, се позовава на данните от проведената анкета сред 22 000 софиянци. Той посочва, че над 50% от анкетираните в райони като "Банишора", "Слатина", "Гео Милев" и "Редута" смятат, че много трудно се паркира, и подкрепят идеята за разширяване на зоните.

"Нашето предложение е да се въведе 'зелена' зона там", заяви Ставрев по време на дискусията.

От БСП обаче виждат проблема в различна светлина. Общинският съветник Еньо Савов поставя под съмнение представителността на анкетата, посочвайки, че тя обхваща едва 22 000 души при наличие на над 800 000 автомобила в столицата. Според него редица въпроси в допитването са били манипулативно формулирани.

"Много от въпросите бяха зададени така, че да не ти продължат напред, ако не кажеш, че искаш разширение на зоната", критикува Савов.

Финансовият аспект на предложението

Докато гражданите се притесняват от допълнителната финансова тежест, която ще им донесе поскъпването, общинските съветници дебатират за разпределението на приходите. Ставрев обещава, че 60% от събраните средства ще бъдат насочени към Столична община за подобряване на инфраструктурата.

"42 млн. в момента са постъпленията, 104 ще станат, същите пари остават в ЦГМ, те ще са достатъчни за увеличенията в градския транспорт. Останалите пари ще са за проектите в доклада", поясни представителят на ПП-ДБ.

От своя страна Савов настоява за обвързване на средствата с конкретни инфраструктурни проекти. Той изрази скептицизъм относно ефекта от предложението, смятайки, че то няма да увеличи броя на паркоместата.

"Ще направим по-скъпи коли да влизат в центъра, не повече паркоместа", категоричен е той.

Разширяването на зоните – решение или проблем?

Предложението включва разширяване на синята и зелена зона, като синята зона ще работи и в неделя с уеднаквено работно време от 8:30 до 20:30 часа. Цените се предвижда да скочат от 2 на 4 лв. за синя зона и от 1 на 2 лв. за зелена зона.

За съпоставка, преди тази реформа последната промяна в цените на паркирането е била направена през 2012 година. За 13 години средните доходи на столичани са се увеличили значително, но също така е нараснал и броят на автомобилите.

Според транспортни експерти, простото поскъпване на цените без съпътстващи мерки за подобряване на градския транспорт и изграждане на нови паркинги, трудно би решило проблемите с паркирането в столицата.

Какви са очакванията за ефекта?

Единствената точка, по която и двете страни в дебата се съгласяват, е, че приходите от паркиране трябва да се инвестират обратно в паркинг инфраструктурата. Това е и едно от основните искания на гражданите.

В крайна сметка, ефектът от предложеното двойно поскъпване ще може да бъде оценен едва след като мярката влезе в сила. Дали ще облекчи трафика, ще освободи повече паркоместа за живеещите и ще доведе до по-редовно използване на градския транспорт или просто ще създаде допълнителни финансови трудности за жителите на столицата – времето ще покаже.