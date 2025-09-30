Скандалът с подкупа стигна до европейския печат

Скандалът със служителите на Автомобилна администрация, които изнудвали за пари шофьори от екипа на Роби Уилямс, получи широко международно отразяване. Британски, германски и френски издания публикуваха новината за корупционния случай в България.

Сред медиите, които отразиха историята, са британските "Ройтерс" и "Индипендънт", немският "Шпигел", както и "Франс Прес" и други френски издания. В своите материали те отбелязват, че искането на подкупи е широко разпространено в България.



В социалните мрежи потребителите коментират с ирония, че "Роби Уилямс е по-успешен в борбата с корупцията от българските власти". Немското издание "Шпигел" пък се пошегува, че двамата български служители "явно са взели прекалено на сериозно заглавието на песента на Роби Уилямс 'Forbidden Road'".

Инцидентът, случил се в четвъртък, шокирал британските шофьори, които превозвали оборудването за концерта на попзвездата. Те били толкова изненадани от ситуацията, че подали официална жалба.

Двамата служители на Автомобилна администрация били уволнени незабавно след инцидента и арестувани в неделя с повдигнати обвинения, пише "Шпигел", позовавайки се на прокурор Десислава Петрова.

Според Министерството на транспорта, цитирано от БТА, проверяващите използвали тахометрите на камионите като претекст за проверка. Двама от шофьорите платили поискания подкуп, като общата сума възлизала на около 500 евро.

Британските шофьори първоначално не разбрали какво точно искат от тях българските служители. Те били принудени да използват преводаческата функция на мобилните си телефони, чрез която проверяващите ги помолили да отидат до банкомат и да изтеглят пари.